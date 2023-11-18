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Мир

"Я опустошена": на концерте Тейлор Свифт умерла фанатка: что известно (фото)

Тейлор Свифт
Фото: Соцсети | Тейлор Свифт

В бразильской газете отметили, что более тысячи человек потеряли сознание во время концерта. Из-за сложившейся ситуации певица решила сократить шоу.

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На концерте американской певицы Тейлор Свифт в городе Рио Де Жанейро в Бразилии умерла фанатка. Сердце 23-летней Анны Клар Беневидес остановилось из-за жары. Об этом сообщает бразильская газета Fohla De Sao Paolo.

По информации СМИ, перед началом выступления звезды на стадионе в рамках мирового тура The Eras Tour, ее поклоннице стало плохо.

"Причиной смерти стала остановка сердечно-сосудистой системы", — отмечается в сообщении.

После того как 23-летняя фанатка потеряла сознание, ей пытались оказать помощь на стадионе. Позже поклонницу экстренно госпитализировали, однако девушка скончалась.

Анна Беневидес Fullscreen
Анна Беневидес

Воду могли приобрести только те, кто находился на трибунах

В тот день температура воздуха составляла почти 40 градусов. На стадионе не были включены системы кондиционирования, а приобрести воду могли только те, кто находился на трибунах, однако, Свифт обратилась к персоналу, чтобы тот раздал ее людям.

Анна Беневидес Fullscreen
Анна Беневидес

В бразильской газете отметили, что более тысячи человек потеряли сознание во время концерта. Из-за сложившейся ситуации артистка решила сократить шоу.

Реакция американской певицы на событие

Сама Тейлор Свифт уже отреагировала на трагедию в своем Instagram. Знаменитость написала, что эта ситуация ее шокировала и она испытывает глубокую потерю.

Реакция Тейлор Свифт на трагедию Fullscreen
Реакция Тейлор Свифт на трагедию

"Я не могу поверить, что я пишу эти слова, но я с разбитым сердцем говорю, что сегодня перед моим шоу мы потеряли поклонницу. Я даже не могу сказать вам, насколько я опустошена этим... Сейчас я хочу сказать, что я глубоко переживаю эту потерю, и моё разбитое сердце болит вместе с её семьёй и друзьями. Я даже не могла представить, что нечто подобное может произойти, когда мы решили привести этот тур в Бразилию", — написала Свифт.

Напомним, ранее украинская рэперша alyona alyona сообщила об инциденте, произошедшем на фестивале Rotterdam Unlimited в Роттердаме. По ее рассказам, во время выступления началась стрельба.