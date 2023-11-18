"Я спустошена": на концерті Тейлор Свіфт померла фанатка: що відомо (фото)

У бразильській газеті зазначили, що понад тисяча людей втратили свідомість під час концерту. Через ситуацію, що склалася, співачка вирішила скоротити шоу.

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На концерті американської співачки Тейлор Свіфт у місті Ріо Де Жанейро в Бразилії померла фанатка. Серце 23-річної Анни Клар Беневідес зупинилося через спеку. Про це повідомляє бразильська газета Fohla De Sao Paolo.

За інформацією ЗМІ, перед початком виступу зірки на стадіоні в межах світового туру The Eras Tour, її шанувальниці стало зле.

"Причиною смерті стала зупинка серцево-судинної системи", — зазначають у повідомленні.

Після того як 23-річна фанатка знепритомніла, їй намагалися надати допомогу на стадіоні. Пізніше шанувальницю екстрено госпіталізували, однак дівчина померла.

Анна Беневідес

Воду могли придбати лише ті, хто перебував на трибунах

У той день температура повітря становила майже 40 градусів. На стадіоні не були увімкнені системи кондиціонування, а придбати воду могли лише ті, хто перебував на трибунах, однак Свіфт звернулася до персоналу, аби той роздав її людям.

Анна Беневідес

У бразильській газеті зазначили, що понад тисяча людей втратили свідомість під час концерту. Через ситуацію, що склалася, артистка вирішила скоротити шоу.

Реакція американської співачки на подію

Сама Тейлор Свіфт вже відреагувала на трагедію у своєму Instagram. Знаменитість написала, що ця ситуація її шокувала і вона відчуває глибоку втрату.

Реакція Тейлор Свіфт на трагедію

"Я не можу повірити, що я пишу ці слова, але я з розбитим серцем кажу, що сьогодні перед моїм шоу ми втратили шанувальницю. Я навіть не можу сказати вам, наскільки я спустошена цим… Зараз я хочу сказати, що я глибоко переживаю цю втрату, і моє розбите серце болить разом із її родиною та друзями. Я навіть не могла уявити, що щось подібне може статися, коли ми вирішили привести цей тур до Бразилії", — написала Свіфт.

Нагадаємо, раніше українська реперка alyona alyona повідомила про інцидент, що стався на фестивалі Rotterdam Unlimited у Роттердамі. За її розповідями, під час виступу почалася стрілянина.