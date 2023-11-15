50 мільйонів доларів: який вигляд має розкішне житло Тейлор Свіфт у Нью-Йорку

Співачка купила таунхаус в елітному районі у режисера "Володаря перснів" Пітера Джексона 2014 року.

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Тейлор Свіфт є однією з найвідоміших і найпопулярніших співачок сучасності. Вона продала понад 200 мільйонів платівок у світі і є найпопулярнішою співачкою на платформі Spotify і єдиною артисткою, у якої п'ять альбомів було продано накладом понад мільйон копій у перший тиждень у США. Її концертний тур Eras Tour пройшов із феноменальним успіхом, а за її романом зі спортсменом Тревісом Келсі стежать мільйони її підписників. Але від папараці та фанатів співачка ховається в надійному притулку в Нью-Йорку за 50 мільйонів доларів. Про це пише Page Six.

33-річна Свіфт купила таунхаус Tribeca з 7 спальнями за 18 мільйонів доларів на Франклін-стріт у режисера "Володаря перснів" Пітера Джексона 2014 року.

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Потім вона розширила своє житло, купивши три квартири в сусідньому будинку за ціною трохи менше 10 мільйонів доларів кожна.

Будинок Тейлор Свіфт Фото: Google Maps

Два верхні поверхи були об'єднані в один дуплекс площею 8300 квадратних футів.

Хоча поп-зірка досить довго приховувала своє особисте життя, вона час від часу ділилася фото зі свого розкішного помешкання у Великому Яблуці.

Декор усередині будинку Свіфт виконаний у сільському і неокласичному стилі. Найчастіше вона фотографує свого кота, або робить спільні селфі з подружками. Так її шанувальники змогли розглянути обстановку її будинку.

Кіт Тейлор Свіфт

У їдальні Свіфт стіни пофарбовані в червоний колір, її прикрашає довгий дерев'яний обідній стіл, оксамитові дивани, старовинні червоні килими і люстри в неокласичному стилі.

Декор створює майже мінімалістичну атмосферу в стилі бароко, що має затишний і привабливий вигляд, але водночас серйозний і різкий — очевидна данина поваги її особистості.

Житлова зона в будинку співачки оформлена в червоних тонах і світло там м'яке і розсіяне.

Будинок Тейлор Свіфт Фото: taylorswift/instagram

На відміну від її слабоосвітлених житлових приміщень, кухня Свіфт оснащена за останнім словом техніки.

Тейлор Свіфт поділилася фотографіями своєї кухні з жовтими стінами, на якій є приголомшливий біло-сірий мармуровий кухонний острів і яка вдень залита яскравим сонячним світлом, завдяки великим вікнам.

Будинок Тейлор Свіфт Фото: taylorswift/instagram

Стеля облицьована дерев'яними балками, що створює атмосферу фермерського будинку.

У квартирі Свіфт є бар для проведення вечірок і багато затишних меблів.

Будинок Тейлор Свіфт

Кілька знаменитостей мали задоволення дослідити квартиру співачки, зокрема Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс, Джіджі Хадід і Софі Тернер.

Зірка "Гри престолів" та її діти навіть знайшли притулок в особняку Тейлор у центрі Мангеттена під час її скандального розлучення з Джо Джонасом.

Нагадаємо, після розлучення з Джонасом, Софі почала зустрічатися з британським віконтом, який прославився своєю потайливістю і романом з грецькою принцесою.