50 миллионов долларов: как выглядит роскошное жилье Тейлор Свифт в Нью-Йорке

Певица купила таунхаус в элитном районе у режиссера "Властелина колец" Питера Джексона в 2014 году.

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Тейлор Свифт является одной из самых известных и популярных певиц современности. Она продала свыше 200 миллионов пластинок в мире и является самой прослушиваемой певицей на платформе Spotify и единственной артисткой, у которой пять альбомов были проданы тиражом свыше миллиона копий в первую неделю в США. Ее концертный тур Eras Tour прошел с феноменальным успехом, а за ее романом с спортсменом Трэвисом Келси следят миллионы ее подписчиков. Но от папарацци и фанатов певица прячется в надежном убежище в Нью-Йорке за 50 миллионов долларов. Об этом пишет Page Six.

33-летняя Свифт купил таунхаус Tribeca с 7 спальнями за 18 миллионов долларов на Франклин-стрит у режиссера "Властелина колец" Питера Джексона в 2014 году.

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Затем она расширила свое жилище, купив три квартиры в соседнем здании по цене чуть менее 10 миллионов долларов каждая.

Дом Тейлор Свифт Фото: Google Maps

Два верхних этажа были объединены в один дуплекс площадью 8300 квадратных футов.

Хотя поп-звезда довольно долго скрывала свою личную жизнь, она время от времени делилась фото из своей роскошной обители в Большом Яблоке.

Декор внутри дома Свифт выполнен в деревенском и неоклассическом стиле. Чаще всего она фотографирует своего кота, или делает общие селфи с подружками. Так ее поклонники смогли рассмотреть обстановку ее дома.

Кот Тейлор Свифт

В столовой Свифт стены окрашены в красный цвет, ее украшает длинный деревянный обеденный стол, бархатные диваны, старинные красные ковры и люстры в неоклассическом стиле.

Декор создает почти минималистическую атмосферу в стиле барокко, которая выглядит уютной и привлекательной, но одновременно серьезной и резкой — очевидная дань уважения ее личности.

Жилая зона в доме певицы оформлена в красных тонах и свет там мягкий и рассеянный.

Дом Тейлор Свифт Фото: taylorswift/instagram

В отличие от ее слабоосвещенных жилых помещений, кухня Свифт оснащена по последнему слову техники.

Тейлор Свифт поделилась фотографиями своей кухни с желтыми стенами, на которой есть потрясающий бело-серый мраморный кухонный остров и которая днем залита ярким солнечным светом, благодаря большим окнам.

Дом Тейлор Свифт Фото: taylorswift/instagram

Потолок облицован деревянными балками, что создает атмосферу фермерского дома.

В квартире Свифт есть бар для проведения вечеринок и много уютной мебели.

Дом Тейлор Свифт

Несколько знаменитостей имели удовольствие исследовать квартиру певицы, в том числе Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Джиджи Хадид и Софи Тернер.

Звезда "Игры престолов" и ее дети даже нашли убежище в особняке Тейлор в центре Манхэттена во время ее скандального развода с Джо Джонасом.

Напомним, после развода с Джонасом, Софи начала встречаться с британским виконтом, который прославился своей скрытностью и романом с греческой принцессой.