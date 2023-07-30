"Народ почав тікати": на концерті alyona alyona сталася стрілянина, є поранені (фото)

Виконавиця розповіла, що під час її виступу в Нідерландах сталося одразу два випадки зі стріляниною. Унаслідок НП постраждали троє людей.

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Українська реперка alyona alyona повідомила про інцидент, що стався на фестивалі Rotterdam Unlimited у Роттердамі. За її розповідями, під час виступу почалася стрілянина. Про це артистка розповіла у себе в Instagram-stories.

Співачка повідомила, що під час її виступу глядачі раптово почали бігти, і спочатку вона не змогла зрозуміти, що сталося. Це викликало у неї здивування і тривогу.

Виступ alyona alyona

"На передостанній пісні, п'ята частина людей, десь далеко в самому кінці, де вони стояли, почала кудись бігти. Я подумала, можливо, артист на іншій сцені виступає, і вони побігли на свого улюбленого виконавця, бігли не поспішаючи. Мені написав мій підписник, про те, що вони з сестрою йшли на мій концерт, почули стрілянину, почав бігти народ, і вони зупинилися і сховалися за рогом, і коли прийшли, концерт уже закінчився. Ніхто не кричав, не пищав, ніхто не зупиняв фестиваль", — розповіла alyona alyona в Instagram-сторіс.

Після розповіді співачки alyona alyona про стрілянину, що сталася на фестивалі Rotterdam Unlimited, стало відомо, що на заході справді сталося два випадки стрілянини. Унаслідок інциденту постраждали три людини.

Стрілянина на концерті alyona alyona

Нагадаємо, що в лютому українська співачка alyona alyona зробила операцію. Подробиць про діагноз, який вимагав хірургічного втручання, співачка не розкрила. Однак уточнила, що до операції призвело самолікування.

А спільний трек alyona alyona і французького ді-джея Vladimir Cauchemar під назвою Dancer з'явиться у французькій мелодрамі про школярів "Небезпечні зв'язки" виробництва Netflix.