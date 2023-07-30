"Народ почав тікати": на концерті alyona alyona сталася стрілянина, є поранені (фото)
Виконавиця розповіла, що під час її виступу в Нідерландах сталося одразу два випадки зі стріляниною. Унаслідок НП постраждали троє людей.
Українська реперка alyona alyona повідомила про інцидент, що стався на фестивалі Rotterdam Unlimited у Роттердамі. За її розповідями, під час виступу почалася стрілянина. Про це артистка розповіла у себе в Instagram-stories.
Співачка повідомила, що під час її виступу глядачі раптово почали бігти, і спочатку вона не змогла зрозуміти, що сталося. Це викликало у неї здивування і тривогу.
"На передостанній пісні, п'ята частина людей, десь далеко в самому кінці, де вони стояли, почала кудись бігти. Я подумала, можливо, артист на іншій сцені виступає, і вони побігли на свого улюбленого виконавця, бігли не поспішаючи. Мені написав мій підписник, про те, що вони з сестрою йшли на мій концерт, почули стрілянину, почав бігти народ, і вони зупинилися і сховалися за рогом, і коли прийшли, концерт уже закінчився. Ніхто не кричав, не пищав, ніхто не зупиняв фестиваль", — розповіла alyona alyona в Instagram-сторіс.
Після розповіді співачки alyona alyona про стрілянину, що сталася на фестивалі Rotterdam Unlimited, стало відомо, що на заході справді сталося два випадки стрілянини. Унаслідок інциденту постраждали три людини.
Нагадаємо, що в лютому українська співачка alyona alyona зробила операцію. Подробиць про діагноз, який вимагав хірургічного втручання, співачка не розкрила. Однак уточнила, що до операції призвело самолікування.
А спільний трек alyona alyona і французького ді-джея Vladimir Cauchemar під назвою Dancer з'явиться у французькій мелодрамі про школярів "Небезпечні зв'язки" виробництва Netflix.