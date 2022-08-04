Побічний ефект війни: трек alyona alyona потрапив у світове кіно

Українська музика все частіше потраплятиме у світове кіно, бо через війну багато наших зірок живуть у Європі.

Через війну багато наших зірок живуть за кордоном: Потап і Настя, Monatik, Jerry Heil та alyona alyona, Dorofeeva, гурт "Казка". Тож у Європі українську музику почали чути все частіше. А через пильну цікавість у світі до нашої країни — цю музику починають помічати світові монстри індустрії розваг. Спільний трек alyona alyona та французького ді-джея Vladimir Cauchemar під назвою Dancer з'явиться у французькій мелодрамі про школярів "Небезпечні зв'язки" виробництва Netflix. І раніше українська музика входила до саундтреків для світових фільмів, але не часто. Щоразу на те була своя, особлива причина.

[ + – ] Трек alyona alyona та французького ді-джея Vladimir Cauchemar під назвою Dancer з'явиться у французькій мелодрамі про школярів "Небезпечні зв'язки" Фото: Instagram

Дуетний трек alyona alyona та Vladimir Cauchemar Dancer звучить англійською та українською. Записаний був рік тому, але тільки зараз стало відомо, що він потрапив у фільм "Небезпечні зв'язки" — про тугий клубок різних романтичних любовей серед старшокласників. Під запальний трек Dancer там танцює молодь на дискотеці.

"Цей невеликий фрагмент — велика честь для мене. Зараз особливо важливо просувати українську музику у світі, етніку країни, наш культурний код. І тому український трек і ще й українська мова на такій платформі, як Netflix — це вже перемога. Сьогодні ми звучимо у фрагменті, завтра писатимемо головні саундтреки в топове кіно", — прокоментувала в Instagram новину alyona alyona.

[ + – ] Кліп alyona alyona і Vladimir Cauchemar на трек Dancer

І треба сказати, співачка має для цього підстави. Колись солістка The Hardkiss Юлія Саніна на запитання, чому вони не розвивають кар'єру в Європі, адже більшість їхніх композицій англомовні відповіла, що західні продюсери згодні вкладати в українських музикантів кошти лише в тому випадку, якщо ті переїдуть до Європи.

"Музиканти мають бути в кроковій доступності. Припустимо, продюсери домовилися про інтерв'ю на ТБ й артисти мають на нього приїхати", — пояснила Юлія Саніна.

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Тепер через війну багато наших зірок і перебувають у "кроковій доступності" в Європі, тому все частіше трапляється співпраця міжнародного рівня.

Нагадаємо, в липні цього року alyona alyona у колаборації з німецькою співачкою Ela та нашою Jerry Heil ("Охрана_отмєна") випустили спільний трек #KUPALA: українською та німецькою, що швидко набрав на "ютубі" 3,5 млн переглядів.

Фокус прогнозує, що прикладів такої співпраці, зокрема й із західними кінокомпаніями, буде дедалі більше.

Щодо минулого, то можна навести буквально кілька прикладів такої взаємодії.

Перший — хіт Dancing Lasha Tumbai Вєрки Сердючки потрапив у голлівудську комедію "Шпигун" (2015): якраз під час виступу нашої зірки повз неї проходить Джейсон Стейтем власною персоною.

Зрозуміло, ця історія — шлейф того, що Вєрка Сердючка посіла друге місце з цією піснею на "Євробаченні-2007" й образ зірки-провідниці набув міжнародної популярності.

[ + – ] Фрагмент із фільму "Шпигун", де звучить хіт Dancing Lasha Tumbai Вєрки Сердючки

У третьому сезоні легендарного американського кримінального серіалу "Фарго" (2017) з Юеном Мак-Грегором ("Зоряні війни") звучить трек "Шо з-під дуба" українського етно-хаос гурту "Даха Браха" — в епізоді, коли герой британського актора Девіда Тьюліса іронічно розмовляє з "нетямущим" паркувальником. Для сцени була потрібна "українська" нота.

[ + – ] Уривок із серіалу "Фарго", де чути трек "Шо з-під дуба" гурту "Даха Браха"

Чому взяли "Даха Браху"? Ця етно-хаус-група часто гастролювала в Європі та була учасником багатьох етно-фестивалів по всьому світу, тому має міжнародну популярність.

Тепер, через війну, у багатьох українських артистів є та сама "крокова" доступність, про яку говорила Юлія Саніна. І ми припускаємо, що процес поширення української музики у світі лише наростатиме. Наша музика завжди була сильною (якщо порівнювати її з іншими видами мистецтв в Україні), їй потрібно було лише дати правильну "упаковку" та промоутувати її.

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