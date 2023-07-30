"Народ начал бежать": на концерте alyona alyona произошла стрельба, есть раненые (фото)

Исполнительница рассказала, что во время ее выступления в Нидерландах произошло сразу два случая со стрельбой. В результате ЧП пострадали трое человек.

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Украинская рэперша alyona alyona сообщила о произошедшем инциденте на фестивале Rotterdam Unlimited в Роттердаме. По ее рассказам, во время выступления началась стрельба. Об этом артистка рассказала у себя в Instagram-stories.

Певица сообщила, что во время ее выступления зрители внезапно начали бежать, и изначально она не смогла понять, что произошло. Это вызвало у нее недоумение и тревогу.

Выступление alyona alyona

"‎На предпоследней песне, пятая часть людей, где-то далеко в самом конце, где они стояли, начала куда-то бежать. Я подумала, возможно, артист на другой сцене выступает, и они побежали на своего любимого исполнителя, бежали не спеша. Мне написал мой подписчик, о том, что они с сестрой шли на мой концерт, услышали стрельбу, начал бежать народ и они остановились и скрылись за углом и когда пришли, концерт уже закончился. Никто не кричал, не пищал, никто не останавливал фестиваль", — рассказала alyona alyona в Instagram-сторис.

После рассказа певицы alyona alyona о произошедшей стрельбе на фестивале Rotterdam Unlimited, стало известно, что на мероприятии действительно произошло два случая стрельбы. В результате инцидента пострадали три человека.

Стрельба на концерте alyona alyona

Напомним, что в феврале украинская певица alyona alyona сделала операцию. Подробностей о диагнозе, который потребовал хирургического вмешательства, певица не раскрыла. Однако уточнила, что к операции привело самолечение.

А совместный трек alyona alyona и французского ди-джея Vladimir Cauchemar под названием Dancer появится во французской мелодраме о школьниках "Опасные связи" производства Netflix.