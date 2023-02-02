Сделали операцию: стало известно, что произошло с украинской певицей alyona alyona (фото)

Алена Савраненко вышла в эфир из своего аккаунта в Инстаграме и рассказала, что к операции привело самолечение.

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Украинская певица alyona alyona в среду, 1 февраля, сделала операцию. Об этом рэп-исполнительница рассказала в сториз своего аккаунта в Инстаграме.

"Операция была вчера, сейчас со мной все хорошо", — сказала артистка.

Подробностей о диагнозе, который потребовал хирургического вмешательства, певица не раскрыла. Однако уточнила, что к операции привело самолечение.

"Сейчас очень легко начать заниматься самолечением. Знайте, что в некоторых случаях это приводит к плохим результатам, а в некоторых — и к летальным. Не делайте этого! Не будьте как я! Идите к врачу", — сказала Алена Савраненко.

Она также рассказала фанатам о своем самочувствии после операции.

"Подробности не спрашивайте – не буду рассказывать. Я жива-здорова, немного где-то болит, но все будет хорошо", — пообещала поклонникам alyona alyona.

Она добавила, что даже давление, несмотря на операцию, у нее в норме.

[ + – ] Алена Савраненко заверила фанатов, что после операции чувствует себя хорошо Фото: Instagram alyona.alyona.official

Напомним, в августе стало известно, что трек alyona alyona попал в мировое кино. Совместный трек alyona alyona и французского ди-джея Vladimir Cauchemar под названием Dancer появится во французской мелодраме о школьниках "Опасные связи" производства Netflix.

Фокус также писал, что в апреле 2022 года рэперша Alyona Alyona покинула Украину. Певица сообщила, что за границей сможет делать больше и помогать финансово.