Рэперша Alyona Alyona покинула Украину

Певица сообщила, что за границей сможет делать больше и помогать финансово

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Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona сообщила, что уезжает из Украины. По ее словам, решение далось ей нелегко, но в Европе она сможет давать концерты, а деньги отправлять в Украину. Пост она опубликовала в своем Instagram.

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Алена Алена написала, что к отъезду ее подтолкнуло несколько событий. Ранее она занималась волонтерской деятельностью: работала в аптеке, помогала плести маскировочные сетки и сортировать гуманитарную помощь. Но больше просить людей помогать финансово она не может.

[ + – ] Алена Алена в волонтерском центре Фото: Instagram alyona.alyona.official

"Чаще просят у нас и все меньше помогают нам. А так хочется закрывать все запросы. И рука не поднимается принимать от людей последнюю копейку на хлеб. Больше не могу читать ваши просьбы о помощи и не помогать, потому что просто нечем и никак. Все мои статьи доходов закрыты. Все, что могла — раздала еще в марте", — написала певица.

Также она сообщила, что погиб ее кум, и она хочет больше помощи оказывать военным, чтобы не пришлось скорбеть о их гибели.

"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам. Хочу сделать все, чтобы предотвратить их гибель и помогать с амуницией. Погребение кума больно по мне ударило. Пусть все сыновья вернутся живыми!", — певица пообещала выступать в Европе, чего раньше не делала, потому что "не могла взять в руки микрофон", зарабатывать деньги, платить налоги и помогать нуждающимся финансово.

"Хочу выйти вместе с людьми на площади, хочу увидеть детей из разных городов Украины и обнять их, хочу сказать со сцены "Украина победит!", — резюмировала Алена Алена и пообещала "делать больше".

Куда отправилась певица – она не сообщила, но можно предположить, что в Польшу, где сейчас находятся многие украинские артисты. Так, Тина Кароль приняла участие в благотворительном концерте в Лодзе в конце марта. Открывала мероприятие маленькая украинка Амелия Анисович, чье исполнение песни из "Холодного сердца" в бомбоубежище стало вирусным в Сети.