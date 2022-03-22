Семилетняя киевлянка открыла благотворительный концерт в Польше, исполнив гимн Украины

Амелия стала известна на весь мир, после того, как спела песню из "Холодного сердца" в бомбоубежище

Семилетняя киевлянка Амелия открыла благотворительный концерт в Польше, спев гимн Украины. Об этом пишет Daily Mail.

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Концерт, на котором удалось собрать более 42 миллионов гривен в помощь украинцам, проходил на "Атлас Арене" в польском городе Лодзь. На концерте, кроме польских артистов, выступили также Тина Кароль и Jerry Heil.

[ + – ] Выступление Амелии Анисович на концерте в Лодзе

Амелия Анисович стала знаменита на весь мир, после того, как в соцсетях появилось видео, на котором девочка исполняет песню "Отпусти и забудь" из мультфильма "Холодное сердце" в бомбоубежище в Киеве. Одной из тех, кто распространил видео, была киевлянка Марта Смехова.

"Я показывала это видео людям из разных городов Украины, его видели иностранцы из разных уголков мира! Амелия, твое пение никого не оставило равнодушным. Смотрите, русские, с которыми вы сражаетесь, только трус может сражаться с мирными жителями, отнимать детство у беззащитных детей! Вы отпускаете своих детей, превращая их в пушечное мясо? Наши дети излучают свет, и даже в грубом и темном подвале он не мерцает, а светит еще ярче", — написала она в своем посте в Facebook.

Видео с Амелией стало вирусным. На него отреагировала даже актриса и певица Идина Мензел, которая озвучила Эльзу в мультфильме. Она написала у себя в Twitter: "Мы видим тебя, мы действительно видим тебя". Распространила видео и композитор Кристен Андерсон-Лопес.

[ + – ] Пост Идины Мензел

Видео было снято 4 марта, а уже 9 марта стало известно, что Амелия вместе со своей бабушкой, братьями и сестрами выехали в Польшу. Ее мать Лилия и отец Роман остались в Киеве.