Семирічна киянка відкрила благодійний концерт у Польщі, виконавши гімн України

Амелія стала відома на весь світ, після того, як заспівала пісню з "Холодного серця" в бомбосховищі

Семирічна киянка Амелія відкрила благодійний концерт у Польщі, співаючи гімн України. Про це пише Daily Mail.

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Концерт, на якому вдалося зібрати понад 42 мільйони гривень на допомогу українцям, проходив на "Атлас Арені" в польському місті Лодзь. На концерті, окрім польських артистів, виступили також Тіна Кароль та Jerry Heil.

[ + – ] Виступ Амелії Анісович на концерті в Лодзі

Амелія Анісович стала знаменитою на весь світ, після того, як у соцмережах з'явилося відео, на якому дівчинка виконує пісню "Відпусти й забудь" з мультфільму "Холодне серце" в бомбосховищі в Києві. Однією з тих, хто поширив відео, була киянка Марта Смєхова.

"Я показувала це відео людям з різних міст України, його бачили іноземці з різних куточків світу! Амеліє, твій спів нікого не залишив байдужим. Дивіться, росіяни, з ким ви боретесь, тільки боягуз може боротися з мирними жителями, забирати дитинство в беззахисних дітей! Ви відпускаєте своїх дітей, перетворюючи їх на гарматне м'ясо? Наші діти випромінюють світло, і навіть у грубому і темному підвалі воно не мерехтить, а світить ще яскравіше", — написала вона у своєму пості у Facebook.

Відео з Амелією стало вірусним. На нього відреагувала навіть актриса та співачка Ідіна Мензел, яка озвучила Ельзу в мультфільмі. Вона написала в себе в Twitter: "Ми бачимо тебе, ми дійсно бачимо тебе". Поширила відео та композиторка Крістен Андерсон-Лопес.

[ + – ] Пост Ідіни Мензел

Відео зняли 4 березня, а вже 9 березня стало відомо, що Амелія разом зі своєю бабусею, братами та сестрами виїхали до Польщі. Її мати Лілія та батько Роман залишилися в Києві.