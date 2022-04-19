Реперша Alyona Alyona покинула Україну

Співачка повідомила, що за кордоном зможе робити більше та допомагати фінансово

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Українська реп-виконавиця Alyona Alyona повідомила, що їде з України. За її словами, рішення далося їй нелегко, але в Європі вона зможе давати концерти, а гроші надсилати в Україну. Пост вона опублікувала у своєму Instagram.

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Alyona Alyona написала, що до від'їзду її підштовхнуло кілька подій. Раніше вона займалася волонтерською діяльністю: працювала в аптеці, допомагала плести маскувальні сітки та сортувати гуманітарну допомогу. Але більше просити людей допомагати фінансово вона не може.

[ + – ] Alyona Alyona у волонтерському центрі Фото: Instagram alyona.alyona.official

"Частіше просять у нас і все менше допомагають нам. А так хочеться закривати всі запити. І рука не підіймається приймати від людей останню копійку на хліб. Більше не можу читати ваші прохання про допомогу і не допомагати, бо просто нічим і ніяк. Всі мої статті доходів закриті. Все, що могла, — роздала ще в березні", — написала співачка.

Також вона повідомила, що загинув її кум, і вона хоче більше надавати допомоги військовим, щоб не довелося сумувати про їхню загибель.

"Більше не можу співчувати загиблим воїнам. Хочу зробити все, щоб запобігти їхній загибелі та допомагати з амуніцією. Поховання кума боляче по мені вдарило. Нехай усі сини повернуться живими!" — співачка пообіцяла виступати в Європі, чого раніше не робила, бо "не могла взяти в руки мікрофон", заробляти гроші, платити податки та допомагати нужденним фінансово.

"Хочу вийти разом із людьми на площі, хочу побачити дітей з різних міст України та обійняти їх, хочу сказати зі сцени "Україна переможе!" — резюмувала Alyona Alyona та пообіцяла "робити більше".

Куди вирушила співачка — вона не повідомила, але можна припустити, що до Польщі, де зараз перебуває багато українських артистів. Так, Тіна Кароль взяла участь у благодійному концерті в Лодзі наприкінці березня. Відкривала захід маленька українка Амелія Анісович, чиє виконання пісні з "Холодного серця" в бомбосховищі стало вірусним у Мережі.