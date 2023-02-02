Зробили операцію: стало відомо, що сталося з українською співачкою alyona alyona (фото)
Альона Савраненко вийшла в ефір зі свого акаунту в інстаграмі та розповіла, що до операції призвело самолікування.
Українська співачка alyona alyona у середу, 1 лютого, зробила операцію. Про це репвиконавиця розповіла у сторіс свого облікового запису в інстаграмі.
"Операція була вчора, зараз зі мною все гаразд", — сказала артистка.
Подробиць про діагноз, який зажадав хірургічного втручання, співачка не розкрила. Проте уточнила, що операцію призвело самолікування.
"Зараз дуже легко почати займатися самолікуванням. Знайте, що в деяких випадках це призводить до поганих результатів, а в деяких — і до летальних. Не робіть цього! Не будьте як я! Ідіть до лікаря", — сказала Альона Савраненко.
Вона також розповіла фанатам про своє самопочуття після операції.
"Подробиці не питайте — не розповідатиму. Я жива-здорова, трохи десь болить, але все буде добре", — пообіцяла шанувальникам alyona alyona.
Вона додала, що навіть тиск, попри операцію, має норму.
Нагадаємо, у серпні стало відомо, що трек alyona alyona потрапив у світове кіно. Спільний трек alyona alyona та французького ді-джея Vladimir Cauchemar під назвою Dancer з'явиться у французькій мелодрамі про школярів "Небезпечні зв'язки" виробництва Netflix.
Фокус також писав, що у квітні 2022 року реперка Alyona Alyona залишила Україну. Співачка повідомила, що за кордоном зможе робити більше та допомагати фінансово.