Зробили операцію: стало відомо, що сталося з українською співачкою alyona alyona (фото)

Альона Савраненко вийшла в ефір зі свого акаунту в інстаграмі та розповіла, що до операції призвело самолікування.

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Українська співачка alyona alyona у середу, 1 лютого, зробила операцію. Про це репвиконавиця розповіла у сторіс свого облікового запису в інстаграмі.

"Операція була вчора, зараз зі мною все гаразд", — сказала артистка.

Подробиць про діагноз, який зажадав хірургічного втручання, співачка не розкрила. Проте уточнила, що операцію призвело самолікування.

"Зараз дуже легко почати займатися самолікуванням. Знайте, що в деяких випадках це призводить до поганих результатів, а в деяких — і до летальних. Не робіть цього! Не будьте як я! Ідіть до лікаря", — сказала Альона Савраненко.

Вона також розповіла фанатам про своє самопочуття після операції.

"Подробиці не питайте — не розповідатиму. Я жива-здорова, трохи десь болить, але все буде добре", — пообіцяла шанувальникам alyona alyona.

Вона додала, що навіть тиск, попри операцію, має норму.

[ + – ] Альона Савраненко запевнила фанатів, що після операції почувається добре Фото: Instagram alyona.alyona.official

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що трек alyona alyona потрапив у світове кіно. Спільний трек alyona alyona та французького ді-джея Vladimir Cauchemar під назвою Dancer з'явиться у французькій мелодрамі про школярів "Небезпечні зв'язки" виробництва Netflix.

Фокус також писав, що у квітні 2022 року реперка Alyona Alyona залишила Україну. Співачка повідомила, що за кордоном зможе робити більше та допомагати фінансово.