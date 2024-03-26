У поліції прокоментували смерть людини на концерті Анастасії Приходько

Анастасії Приходько поки ніяк не коментує смерть одного із членів її команди.

Related video

На концерті Анастасії Приходько у палаці культури імені Т. Г. Шевченка у Трускавці померла людина. Інформацію виданню Фокус підтвердили у ГУ НП у Львівській області.

Зокрема, наразі відомо, що сталося це на початку концерту, співачка встигла виконати лише три пісні, коли одному із глядачів стало зле. На місце пригоди викликали швидку допомогу, однак у результаті медики констатували смерть чоловіка.

"Подія дійсно мала місце, вчора, 25 березня, на одному із концертів у місті Трускавець. Від медиків надійшло повідомлення, що помер чоловік. На місце пригоди були направлені представники правоохоронних органів. Під час огляду на тілі особи ознак насильницької смерті виявлено не було. Нині особу померлого встановлено. Наразі тіло направили на експертизу, яка визначить причину смерті. Обставини з'ясовуються", — повідомила начальник відділу комунікацій Світлана Добровольська.

За інформацією піарника співачки, Кирила, у глядацькій залі помер її концертний менеджер. У подробиці команда співачки не вдається і поки ніяк не коментує ситуацію.

Нагадаємо, раніше ми писали, у листопаді 2023 року на концерті американської співачки Тейлор Свіфт у місті Ріо Де Жанейро в Бразилії померла фанатка.

Крім цього, Фокус писав, що наприкінці листопада 2023 року на концерті 49-річного британського співака Роббі Вільямса загинула його шанувальниця.