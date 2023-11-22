На концерті Роббі Вільямса померла фанатка

Це не перший випадок сметрі фанатів на концерті зірок зі світовим ім'я за останній місяць

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На концерті 49-річного британського співака Роббі Вільямса загинула його шанувальниця. Сталося це минулого четверга, 16 листопада, близько 22:30 на стадіоні Allianz у вечір відкриття першого концерту у рамках австралійського туру Williams XXV, пише видання Sky News.

Відомо, що жінці було 70 років. Після завершення концерту жінка виходячи зі стадіону вирішила не рухатися за натовпом, а обігнати його і переступити через сидіння. У результаті жінка не втримала рівновагу і скотилася до самого низу перечепившись через стілець.

У результаті вона знепритомніла. Як повідомили в лікарні Сент-Вінсента, до них надійшов дзвінок про травмування жінки, вони негайно виїхали на місце пригоди, надали їй першу медичну допомогу, однак шанувальниця Роббі Вільямса отримала складні травми голови. Її госпіталізували в тяжкому стані. У результаті отриманих травм жінка померла вже в лікарні.

Сам же співак жодним чином поки не коментує ситуацію, яка трапилася у нього на концерті.

Нагадаємо, що 18 листопада на концерті Тейлор Свіфт померла фанатка. Це сталося у місті Ріо Де Жанейро в Бразилії. Серце 23-річної Анни Клар Беневідес зупинилося через спеку.

Крім цього, фанати Тейлор Свіфт отримали опіки другого ступеня на концерті в Ріо-де-Жанейро, який нещодавно пройшов у рамках туру ERAS.

Відзначається, що температура досягла 138,7F (59,3C), розігрівши металеву підлогу, яка була на стадіоні, фактично перетворивши її на "розпечену плиту". Зворотний бік гучних концертів виглядає саме так.

Нагадаємо, Роббі Вільямс розповів про романи зі знаменитими співачками.