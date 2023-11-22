На концерте Робби Уильямса умерла фанатка

Это не первый случай сметри фанатов на концерте звезд с мировым имя за последний месяц

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На концерте 49-летнего британского певца Робби Уильямса погибла его поклонница. Произошло это в прошлый четверг, 16 ноября, около 22:30 на стадионе Allianz в вечер открытия первого концерта в рамках австралийского тура Williams XXV, пишет издание Sky News.

Известно, что женщине было 70 лет. После завершения концерта женщина выходя со стадиона решила не двигаться за толпой, а обогнать ее и переступить через сиденье. В результате женщина не удержала равновесие и скатилась до самого низа переступив через стул.

В результате она потеряла сознание. Как сообщили в больнице Сент-Винсента, к ним поступил звонок о травмировании женщины, они немедленно выехали на место происшествия, оказали ей первую медицинскую помощь, однако поклонница Робби Уильямса получила сложные травмы головы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. В результате полученных травм женщина скончалась уже в больнице.

Сам же певец никоим образом пока не комментирует ситуацию, которая случилась у него на концерте.

Напомним, что 18 ноября на концерте Тейлор Свифт умерла фанатка . Это произошло в городе Рио Де Жанейро в Бразилии. Сердце 23-летней Анны Клар Беневидес остановилось из-за жары.

Кроме этого, фанаты Тейлор Свифт получили ожоги второй степени на концерте в Рио-де-Жанейро, который недавно прошел в рамках тура ERAS.

Отмечается, что температура достигла 138,7F (59,3C), разогрев металлический пол, который был на стадионе, фактически превратив его в "раскаленную плиту". Обратная сторона громких концертов выглядит именно так.

Напомним, Робби Уильямс рассказал о романах со знаменитыми певицами.