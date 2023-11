Робби Уильямс рассказал о романах с знаменитыми певицами

Документальный проект о британском популярном певце вышел на Netflix.

Related video

В среду вышел долгожданный документальный сериал о Робби Уильямсе, в котором певец откровенно обсуждает свою 25-летнюю карьеру в шоу-бизнесе, от карьерных вершин до борьбы с зависимостью и психическим здоровьем. Также он упомянул о своих романах со знаменитостями: звездой All Saints Николь Эпплтон и Джери Хорнер (урожденной Халлиуэлл). Об этом пишет Daily Mail.

Этот четырехсерийный документальный проект будет выпущен на потоковом сервисе после выхода шоу о Дэвиде Бекхэме в прошлом месяце.

Однако шоу о Робби Уильямсе не оказалось столь популярным среди критиков: шоу получило неоднозначные отзывы.

Робби, бывшего участника Take That, критиковали за то, что он не предоставил более "всестороннюю" историю своей жизни с точки зрения других людей, но она все же была полна неожиданных откровений.

Робби Уильямс признался, что сделал предложение Николь Эпплтон из All Saints по телефону. Видеозапись на которой запечатлена поп-пара в первые дни их романа, появилась вскоре после того, как они встретились на Top Of The Pops в 1997 году.

Николь Эпплтон

На видео Робби делает предложение во время короткого телефонного звонка.

Вспоминая девятимесячные отношения, в течение которых пара несколько раз расставалась, Робби объясняет, что он был "не в состоянии" для обязательств.

Певец признался что "пути его и Николь пересеклись" были неизбежны благодаря их параллельным поп-карьерам.

"Она была доброй, веселой и милой. Учитывая мои отношения с Ник, для меня было очень важно научиться стать тем мужчиной, которым я должен был быть", — признался певец.

Но он признает, что не был готов к отношениям, объясняя, что после того, как он присоединился к Take That, когда ему было всего 16 лет, а по его мнению, никто не может пережить период детской славы без потерь.

"Я не мог позаботиться о себе, я был не в состоянии предложить себя в качестве партнера, и отношения с Ник закончились через несколько месяцев после этого", — признался певец.

В начале 2000-х Робби Уильямс рассказал о своем романе с Джери Хорнер (урожденной Халлиуэлл) из Spice Girl, отметив, что их отношения были обречены с самого начала.

Джери Хорнер из Spice Girl Фото: Getty Images

Робби пошутил, что даже не мог ухаживать за кактусом, так что отношения развивать он тоже не мог.

В свое время он обиделся на Джери, когда появились слухи, что она специально вызывала папарацци в те места, после он убедился, что это были только слухи, но отношения были испорчены.

Хотя его роман с Джери, возможно, был недолгим, она должна поблагодарить его за хит 2001 года "Вечность".

Хит Робби Уильямса Eternity

В документальном фильме Робби поделился кадрами их длительного совместного отпуска на юге Франции со своим партнером по написанию песен Гаем Чемберсом и женой Гая Эммой.

Вернувшись в Великобританию, Робби и Гай вместе написали трек о своем веселом летнем отдыхе.

Говоря о своем бурном романе с Джери, Робби добавил: "Это были очень запутанные отношения, потому что она девочка, а я мальчик. Мы очень хорошие друзья, и мы пытаемся разобраться в обломках прошлого".

Ранее Робби Уильямс рассказал, что хочет сделать пластическую операцию.