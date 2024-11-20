"Чтобы отомстить": Шер призналась в каком возрасте потеряла девственность (фото)

В бурной жизни певицы было много громких романов и разочарований. Невзирая на возраст, два года назад Шер закрутила роман с младшим на 40 лет музыкальным продюсером.

Американская певица, актриса и предприниматель Шер стала писателем. Во вторник, 18 ноября, вышла новая книга звезды "Шер: Мемуары". В первой части двухтомного издания, звезда делится подробностями своей личной жизни и различными моментами своей карьеры, сообщает Daily Mail.

78-летняя Шер в мемуарах вспомнила свои молодые годы и рассказала, что потеряла девственность в 14 лет и совсем не по любви, а чтобы отомстить своему старшему парню. По ее словам, в начале 1960-х годов она познакомилась с "милым" итальянским старшеклассником Джо Ди Маджио, который жил по соседству, но он опозорил ее перед своими друзьями.

"Сосед был достаточно мил, когда мы были одни, но как только приходили его друзья, он обращался со мной как с неловким ребенком. Однажды, когда его приятели предложили сходить в Bob's Big Boy, он сказал: "Ладно, давай я заберу Шер". Они засмеялись и сказали: "Ты собираешься взять этого ребенка?", и он бросил меня. Мне было так больно, когда он это сделал, что я занялась с ним сексом в отместку. Я никогда не хотела этого, но я была так зла, что меня отвергли, поэтому решилась на такой шаг, чтобы не проиграть", — поделилась певица.

Певица Шер со своим теперешним бойфрендом Александром Эдвардсом Фото: Getty Images

Шер сказала, что после случившегося бросила Джо и больше никогда с ним не общалась: "Я спросила его: "Это все? Мы закончили?" Затем я сказала ему идти домой и никогда не возвращаться. Я хотела, чтобы он чувствовал себя таким же отстраненным, каким он заставил чувствовать меня. Несмотря на то, что он продолжал пытаться загладить свою вину, я больше с ним не разговаривала".

Звезда отметила, что в ее жизни, к сожалению, было много разочарований и неудачных замужеств, начиная с первого брака с Сонни Боно, с которым она познакомилась, когда ей было всего 16, а ему 27.

Ранее, Напомним, 4 октября 78-летняя Шер вышла на красную дорожку со своим старшим сыном.