"Живет как вампир": Шер отчаянно старается оставаться "вечно молодой" (фото)

Невзирая на возраст, Шер два года назад закрутила роман с младшим на 40 лет музыкальным продюсером. Она очень следит за собой, так как боится выглядеть старой на фоне молодого любовника.

Знаменитая американская актриса и певица Шер отчаянно пытается сохранить не только свою "молодость", но и свой роман с возлюбленным Александром "АЭ" Эдвардсом, сообщает RadarOnline.

"Ее привычки всегда были немного странными, но в последнее время она, кажется, перешла в более мрачное русло, поскольку все больше и больше одержима желанием не потерять AЭ ", — рассказал инсайдер об отношениях Шер с 38-летнем музыкальном продюсере, с которым певица встречается с ноября 2022 года.

Певица Шер и продюсер Александр Эдвардс Фото: Getty Images

78-летняя звезда "Иствикских ведьм" "пытается вести себя так, будто у нее все под контролем, но разница в возрасте — большой источник беспокойства для нее, она параноидально боится выглядеть слишком старой. Она всегда избегала слишком долгого пребывания на солнце, но теперь она редко выходит из дома и держит шторы задернутыми даже днем, потому что она смертельно боится солнечного света", — сообщил источник.

По словам осведомителя, чтобы сохранить молодость кожи, исполнительница "Believe" соглашается на "вампирские процедуры", которые подразумевают забор крови, а затем ее повторное введение в кожу лица, хотя это очень отталкивает ее возлюбленного. Однако Шер не практикует никаких странных ритуалов красоты, хотя ранее занималась разными "теневыми практиками", например, консультировалась с экстрасенсами, чтобы "оставаться на связи" со своим погибшем в 1998 году мужем Сонни Боно.

Шер со своим бойфрендом Александром Эдвардсом Фото: Getty Images

"Она также постоянно курит благовония, чтобы усилить свои духовные чувства. Шер всегда тянуло к жуткому. Она смотрит старые фильмы ужасов и играет мрачную классическую музыку, от которой у всех мурашки по коже. И все эти странные вещи не очень хорошо воспринимаются Aлександром Эдвардсом", — отметил инсайдер, близкий к актрисе.

Напомним, 4 октября 78-летняя Шер вышла на красную дорожку со своим старшим сыном.