78-летняя Шер выступила на показе Victoria's Secret 2024 (фото, видео)

Певица является частым гостем на разных модных показах. В этот раз она удивила зрителей своим эффектным выступлением.

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Америкнская певица и актриса Шер выступила на показе мод Victoria's Secret 2024, который состоялся поздно вечером во вторник, 15 октября в Duggal Greenhouse в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

Освещение внутри зала было приглушено, чтобы придать ему красноватый оттенок. Затем на большом экране начали демонстрироваться фотографии звезд разных лет. Публика разразилась аплодисментами, когда 78-летняя Шер начала исполнять свой трек 1998 года Strong Enough.

Она была одета в блестящие черные брюки и подходящий к ним жакет, спереди скрепленный деталями в стиле корсета. Свой гламурный образ певица дополнила черными туфлями на высокой подошве и каблуках. Из украшений звезда "Власти луны" выбрала пару крупных мерцающих серебряных серег, а также несколько массивных ожерелий и колец. Шер нранесла сияющий макияж, подчеркнув глаза дымчатыми тенями и черной подводкой. Ее темным длинные волосы были уложены легкими волнами.

Певица Шер Фото: Getty Images

Продолжая петь Strong Enough, исполнительница двинулась по подиуму, а танцоры вокруг нее зажигательно танцевали. Затем Шер поднялась на золотую платформу в центре подиума, а по залу разнеслись инструментальные партии ее хита Believe. Модели начали дефилировать по подиуму, одетые в нижнее белье красного цвета. После завершения выступления Шер одарила зал веселой улыбкой, а зрители разразились бурными аплодисментами.

Ранее, 2 мая, Шер впервые рассказала о том, как отвергла легендарного артиста.