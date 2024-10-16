78-річна Шер виступила на показі Victoria's Secret 2024 (фото, відео)

Співачка є частим гостем на різних модних показах. Цього разу вона здивувала глядачів своїм ефектним виступом.

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Американська співачка й акторка Шер виступила на показі мод Victoria's Secret 2024, який відбувся пізно ввечері у вівторок, 15 жовтня, в Duggal Greenhouse у Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

Освітлення всередині залу було приглушене, щоб надати йому червонуватого відтінку. Потім на великому екрані почали демонструватися фотографії зірок різних років. Публіка вибухнула оплесками, коли 78-річна Шер почала виконувати свій трек 1998 року Strong Enough.

Вона була одягнена в блискучі чорні штани і відповідний до них жакет, спереду скріплений деталями в стилі корсета. Свій гламурний образ співачка доповнила чорними туфлями на високій підошві та підборах. З прикрас зірка "Зачарованих Місяцем" обрала кілька великих мерехтливих срібних сережок, а також кілька масивних намист і каблучок. Шер зробила сяйливий макіяж, підкресливши очі димчастими тінями і чорною підводкою. Її темне довге волосся було укладене легкими хвилями.

Співачка Шер Фото: Getty Images

Продовжуючи співати Strong Enough, виконавиця рушила подіумом, а танцюристи навколо неї запально танцювали. Потім Шер піднялася на золоту платформу в центрі подіуму, а залом рознеслися інструментальні партії її хіта Believe. Моделі почали дефілювати подіумом, одягнені в спідню білизну червоного кольору. Після завершення виступу Шер обдарувала зал веселою посмішкою, а глядачі вибухнули бурхливими оплесками.

Раніше, 2 травня, Шер уперше розповіла про те, як відкинула легендарного артиста.