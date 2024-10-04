78-річна Шер вийшла на червону доріжку зі своїм старшим сином (фото)

Шер прийшла на прем'єру фільму, щоб підтримати сина Чеза, який пішов її стопами і робить успішну кар'єру в кіноіндустрії.

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Знаменита американська співачка й акторка Шер вийшла на червону доріжку зі своїм старшим сином Чезом Боно нового фільму "Little Bites", прем'єра якого відбулася в четвер, 3 жовтня, в театрі Aero в Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

Схоже, мати і син помирилися після нещодавнього скандалу: 55-річний Чез "скасував запрошення" своїй 78-річній мамі-суперзірці на своє майбутнє весілля на тлі юридичної тяганини, пов'язаної з опікою Шер над її молодшим сином Елайджею Блю Оллманом.

Шер продемонструвала свій, здавалося б, нестаріючий вигляд, позуючи в шикарному вбранні. Лауреатка премії "Греммі" одягла стильний бежевий піджак, прикрашений ланцюгами, шпильками і чорним принтом у стилі графіті з одного боку, і прозорий смугастий топ із глибоким вирізом. Виконавиця хіта Believe доповнила свій образ вузькими чорними штанами і шкіряними чобітьми до колін. Її струмливе довге чорне волосся було укладене вільними хвилями. Зірка нанесла легкий макіяж, підкресливши очі димчастими тінями і чорною тушшю для вій.

Чез мав чудовий вигляд у синьому піджаку, штанах кольору хакі та білій сорочці на ґудзиках. Свій образ син зірки Голлівуду доповнив коричневими шкіряними туфлями і окулярами в чорній оправі.

Співачка Шер зі своїм сином Чезом Боно і майбутньою невісткою Шарою Блю Мейтс Фото: Getty Images

Шер тепло обійняла Чеза на червоній доріжці, позуючи численним фотографам. Співачка чудово провела час, спілкуючись із шанувальниками та акторами фільму "Маленькі укуси". У цій картині, крім її старшого сина, також знялися Кріс Фокс, Бонні Ааронс і Барбара Кремптон. Це 23-тя акторська робота Чеза відтоді, як він опинився в центрі уваги ще дитиною, на шоу Шер і покійного батька Сонні Боно в 1970-х роках. Чез — єдина дитина Шер від співака Боно, за яким вона була одружена з 1964 по 1975 рік. Боно трагічно загинув від травм, отриманих унаслідок нещасного випадку 1998 року. Легендарному артисту було 62 роки.

Раніше, 2 травня, Шер уперше розповіла про те, як відкинула легендарного артиста.