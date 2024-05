"Довелося починати з нуля": Шер розповіла про складнощі в житті та втрату всіх грошей (відео)

Співачка вважає, що удача зіграла величезну роль у її довгій музичній кар'єрі. Цього року Шер буде введена в Зал слави рок-н-ролу за внесок у музичну індустрію.

Related video

Американська співачка, акторка та бізнесвумен Шер 1 травня на шоу Дженніфер Гадсон відверто розповідає, що в один момент втратила всі гроші та перебувала в розпачі, бо не знала, чим зайнятися, щоб заробити на життя. Але удача завжди супроводжувала її, повідомляє Рeople.

77-річна співачка "Believe" розповіла ведучій, що в той момент вона зробила те, чого багато артистів не робили в 1980-х роках. Шер поїхала в Лас-Вегас, щоб узяти участь у розважальному шоу, заробити трохи грошей і підтримати свою сім'ю. Щоправда, вона не повідомила, як втратила всі гроші.

"У якийсь момент я втратила всі гроші, заради яких працювала. Тому мені довелося починати з нуля, і я не знала, чим насправді займатимуся, щоб заробляти на життя своїм дітям. Я вирішила піти в палац Цезаря, який був... ви знаєте, люди туди не ходили. Я подумала: "Що Елвіс Преслі тут робить?" Але люди не поїхали в Лас-Вегас. Це дійсно було, як кладовище слонів", — поділилася вона.

Шоу проходило у виставковому залі Circus Maximus у Caesars Palace і отримало назву "Свято в Caesars Palace". Шер виконала такі пісні як "Lookin for Love", "Take It to the Limit" і "Out Here on My Own".

Зірка вважає, що працювати в музичній індустрії не завжди легко, і їй доводиться долати низку перешкод, щоб залишатися на сцені.

"Був один критик, який щороку повторював: "Це її останній рік", "Нарешті це її останній рік", "Вона вже закінчилася". І я сказала: "Знаєш, що, приятелю, я буду тут, коли ти підеш". Я думаю, що так і сталося. Я намагалася поводитися круто з усіма, чому б і ні?".

Попри свої успіхи, Шер вважає, що удача зіграла величезну роль у її довгій музичній кар'єрі.

"Я щасливиця. Мені справді пощастило, тому що я вважаю, що для того, аби займатися нашим бізнесом, недостатньо бути талановитим, потрібно трохи удачі. Тому що я знаю людей, які можуть співати не гірше за мене, розумієш? Але їм не так пощастило. Наче я посудина. Це проходить крізь мене", — сказала вона.

Цього року Шер буде введена в Зал слави рок-н-ролу за особливий внесок у музичну індустрію. 21 квітня було представлено список номінантів 2024 року, до якого також увійшли Мерая Кері, Ерік Б. і Ракім, Jane's Addiction, Ленні Кравіц, Oasis, Шинейд О'Коннор і Шаде.

Раніше, 2 травня, Фокус писав про те, що Шер відкинула легендарного артиста. Багато десятиліть тому до неї намагався залицятися король рок-н-ролу Елвіс Преслі.