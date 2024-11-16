Особливості, що притягують успіх: учені назвали риси характеру, відповідальні за кар'єрне зростання

Хоча генетика є ключовим моментом закладання в нас різноманітних якостей, які вибудовують наше життя, оточення часом має більш важливу роль у цьому. Так, учені визначили риси характеру успішних людей, які виявилися сильнішими за гени.

Генетичні дослідження вчених уже не раз наголошують на значній ролі "некогнітивних навичок" у визначенні життєвих результатів, зазначаючи, що ці риси можуть бути не менш, а то й більш важливими, ніж інтелектуальні здібності. Такі некогнітивні навички, як наполегливість, мотивація, самоконтроль, емоційна стабільність, допитливість і організованість, роблять істотний внесок у здобуття освіти, успіх у кар'єрі та навіть у тривалість життя, пише PsyBlog.

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Нещодавнє великомасштабне дослідження вчених, опубліковане в журналі Nature Genetics, у якому взяли участь 1,5 мільйона осіб, показало, що 57% генетичного впливу на успіх у навчанні зумовлено некогнітивними здібностями, і лише 43% припадало на них. Доктор Деніел Белскі, співавтор дослідження, відзначив несподіваний результат наукової роботи: "Виявилося, що зовсім некогнітивні навички роблять такий самий внесок у успадкованість успішності, як і когнітивні здібності". Це відкриття розкриває широку генетичну архітектуру, що впливає на навички, які мають вирішальне значення для особистого та професійного розвитку.

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Професорка Пейдж Харден, інша співавторка дослідження, детальніше зупинилася на цих навичках, пов'язавши їхні генетичні маркери з рисами, що асоціюються зі зрілістю, соціальною компетентністю та зниженням ризикованої поведінки. Однак дослідження також показало, що ці ж генетичні маркери можуть привертати людей до психічних розладів, таких як ОКР, біполярний розлад і шизофренія. Це явище, відоме як плейотропія, чітко демонструє і двосічну природу генетичних ознак.

Результати дослідження також вказали на важливе застереження: у той час як генетика є основою, чинники довкілля та суспільства залишаються важливими. Професорка Гарден зазначила, що генетичний вплив завжди має сприйматися через призму історії та соціальних структур. Ця наукова робота робить важливий внесок у триваючу наукову дискусію щодо балансу між генетичним і середовищним впливом на людський потенціал.

Інші дослідження показали, що такі риси, як сміливість і самодисципліна, часто перевершують IQ у прогнозуванні академічних і професійних досягнень. Крім того, освітні заходи, спрямовані на розвиток цих некогнітивних навичок, ефективно покращують довгострокові результати, що свідчить про те, що ці здібності можна виховати в людях, на відміну від генетично закладених моментів.

Дослідження в галузі поведінкової генетики та психології продовжують розширювати ці знання, виявляючи складні взаємозв'язки між спадковими рисами та життєвим досвідом. Наприклад, генетика зумовлює близько 50% відмінностей у рисах особистості, але життєві обставини часто визначають, як ці риси проявляються в поведінці. Тому, хоча вроджені характеристики задають відправну точку, особисті зусилля та підтримка суспільства залишаються ключовими для повної реалізації їхнього потенціалу.

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