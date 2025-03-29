Позбавлені вибору з народження: наші музичні смаки залежать від генетики, — вчені

Музика виступає як універсальний механізм, що одночасно поєднує в собі емоції, соціальні зв'язки та традиції. Причини наших індивідуальних відмінностей нею давно інтригують учених, які нещодавно вирішили розібратися в цьому з точки зору генетики.

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Про це пише News Medical.

Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications і проведене під керівництвом Джакомо Бігнарді, кандидата наук з Інституту психолінгвістики імені Макса Планка в Неймегені, Нідерланди, дало змогу дослідникам розібратися в цій загадці. Бігнарді та його команда спробували з'ясувати, чи має наша здатність отримувати задоволення від музики генетичне підґрунтя.

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Вчені використовували метод дослідження близнюків, проаналізувавши дані понад 9 000 шведів. Порівнюючи однояйцевих близнюків, у яких усі гени спільні, з різнояйцевими, у яких спільних генів приблизно половина, вони змогли оцінити успадкованість певних ознак.

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Результати засвідчили, що приблизно 54% варіативності чутливості до музичної винагороди — ступеня, в якому люди знаходять музику приємною, можна віднести до генетичних чинників.

Примітно, що близько 70% з них відрізнялися від тих, які впливають на загальну чутливість до винагороди або здатності до сприйняття музики. Це дає змогу припустити, що гени, які впливають на отримання задоволення від специфічної музики, значною мірою відокремлені від генів, що визначають інші форми задоволення або музичні навички.

Подальший аналіз показав, що різні аспекти насолоди музикою, такі як емоційні реакції, регуляція настрою та соціальний зв'язок через музику, залежать від частково різних генетичних шляхів. Така складність вказує на те, що численні генетичні чинники сприяють різним способам отримання задоволення від музики.

Ці висновки не тільки поглиблюють розуміння біологічних основ музичного задоволення вченими, а й відкривають можливості для вивчення того, як генетичні варіації впливають на інші афективні переживання в нашому житті. Як підсумовує Бігнарді, розгадка цих генетичних факторів може пролити світло на ширші аспекти людського задоволення і складну роботу нашого розуму в такі моменти.

Раніше Фокус писав про те, що наше тіло змінюється під дією музики. Дослідники підтвердили, що люди буквально фізично відчувають прослуховувані акорди.

Нагадаємо, музичні психологи відкрили формулу найщасливіших пісень у світі. Дослідники виявили, що ці треки мають звичайну структуру, але приправлені непередбачуваними елементами.