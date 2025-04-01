Жінка раптом заговорила після 18 років мовчання: яка технологія допомогла (відео)

47-річній жінці з квадриплегією впровадили імплант "мозок-комп'ютер" (BCI), завдяки якому вона змогла озвучувати свої думки вперше за 18 років після перенесеного інсульту.

Related video

Про це пише AP News. У виданні зазначають, що інші інтерфейси "мозок-комп'ютер" для мовлення зазвичай мають невелику затримку між думками і комп'ютерною вербалізацією. Зі свого боку новий пристрій здатний переводити думки у вимовлені слова в режимі реального часу.

Жінці впровадили експериментальний імплант

У рамках клінічного випробування лікарі імплантували експериментальний пристрій у мозок 47-річній жінці з квадриплегією, яка не могла говорити протягом 18 років після інсульту. Вчені записували мозкову активність жінки за допомогою електродів, поки вона беззвучно вимовляла речення у своїй голові.

"Це перетворює її намір говорити на побіжні речення", — зазначив співавтор дослідження Гопала Ануманчіпаллі.

Сам імплантат розташовується в мовному центрі мозку. Він "слухає думки" і перетворює ці сигнали на фрагменти мови, які складають речення. Ануманчіпаллі називає це "потоковим підходом".

"Він не чекає, поки пропозиція закінчиться. Він обробляє її на льоту", — пояснив учений.

Важливо

Чип, створений на основі мозку, самостійно вчиться і виправляє помилки

Щоб відтворити голос жінки, вчені використовували синтезатор, побудований з використанням відео, знятих до хвороби. Вони також навчили модель ШІ, яка переводить нейронну активність в одиниці звуку.

За словами вчених, необхідні додаткові дослідження, перш ніж технологію можна буде широко використовувати, однак при "стійких інвестиціях" вона може стати доступною пацієнтам протягом десяти років.

Нагадаємо, раніше американська компанія Synchron, яка займається створенням інтерфейсу "мозок-комп'ютер", заявила про інтеграцію генеративного ШІ від компанії OpenAI в один зі своїх мозкових імплантів.

Зі свого боку Ілон Маск нещодавно оголосив, що його компанія Neuralink сподівається почати випробування на людях свого зорового протеза Blindsight вже до кінця цього року.