ChatGPT у голові: у мозковий імплант інтегрували ШІ від OpenAI (фото, відео)

У компанії Synchron стверджують, що нова функція дає змогу людям із важким паралічем швидше відповідати на повідомлення, використовуючи лише силу думки.

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Американська компанія Synchron, яка займається створенням інтерфейсу "мозок-комп'ютер" (BCI), заявила про інтеграцію генеративного штучного інтелекту (ШІ) від компанії OpenAI в один зі своїх мозкових імплантів. Про це пише Business Wire.

Повідомляється, що вдосконалена система генеративного ШІ від OpenAI розширить можливості користувачів імплантів від Synchron. Йдеться про людей з важким паралічем, які втратили рухливість верхніх кінцівок. Мозкові чипи дають їм змогу взаємодіяти з гаджетами без допомоги рук.

Ендоваскулярна електродна решітка Stentrode Фото: Synchron

BCI імплантується в кровоносну судину на поверхні рухової кори головного мозку через яремну вену. Після імплантації він виявляє і передає рухові наміри з мозку, що дає змогу людям керувати персональними пристроями виключно зусиллям думки.

Як зазначають у компанії, завдяки ШІ від OpenAI імплант може генерувати автоматичні підказки для текстових повідомлень і чатів, спираючись на контекстні дані, включно з емоціями користувача. У такий спосіб людина зможе швидше відповідати на повідомлення, підтримуючи стандартну швидкість розмови. У Synchron також підкреслили, що BCI не ділитися даними мозку користувача з OpenAI.

Принцип роботи системи BCI від Synchron Фото: Synchron

"Як людина, яка, найімовірніше, втратить здатність спілкуватися в міру прогресування своєї хвороби, ця технологія дає мені надію, що в майбутньому в мене все ще буде спосіб легко спілкуватися з близькими. Це змінить правила гри", — зазначив Марк, який використовує платформу BCI від Synchron.

Мозковий імплант отримав ШІ від OpenAI

Нагадаємо, американська нейротехнологічна компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, шукає нових пацієнтів для імплантації в мозок чипа, що дає змогу керувати комп'ютером за допомогою думки.

Своєю чергою китайські вчені з Університету Цінхуа розробили і вже вживили першому пацієнту бездротовий імплантат з інтерфейсом мозок-комп'ютер, менш інвазивний, ніж чип Neuralink Ілона Маска.