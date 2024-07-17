ChatGPT в голове: в мозговой имплант интегрировали ИИ от OpenAI (фото, видео)

В компании Synchron утверждают, что новая функция позволяет людям с тяжелым параличом быстрее отвечать на сообщения, используя лишь силу мысли.

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Американская компания Synchron, которая занимается созданием интерфейса "мозг-компьютер" (BCI), заявила об интеграции генеративного искусственного интеллекта (ИИ) от компании OpenAI в один из своих мозговых имплантов. Об этом пишет Business Wire.

Сообщается, что усовершенствованная система генеративного ИИ от OpenAI расширит возможности пользователей имплантов от Synchron. Речь идет о людях с тяжелым параличом, утратившим подвижность верхних конечностей. Мозговые чипы позволяют им взаимодействовать с гаджетами без помощи рук.

Эндоваскулярная электродная решетка Stentrode Фото: Synchron

BCI имплантируется в кровеносный сосуд на поверхности двигательной коры головного мозга через яремную вену. После имплантации он обнаруживает и передает двигательные намерение из мозга, что дает возможность людей управлять персональными устройствам исключительно усилием мысли.

Как отмечают в компании, благодаря ИИ от OpenAI имплант может генерировать автоматические подсказки для текстовых сообщений и чатов, опираясь на контекстные данные, включая эмоции пользователя. Таким образом человек сможет быстрее отвечать на сообщения, поддерживая стандартную скорость разговора. В Synchron также подчеркнули, что BCI не делиться данными мозга пользователя с OpenAI.

Принцип работы системы BCI от Synchron Фото: Synchron

"Как человек, который, скорее всего, потеряет способность общаться по мере прогрессирования своей болезни, эта технология дает мне надежду, что в будущем у меня все еще будет способ легко общаться с близкими. Это изменит правила игры", — отметил Марк, который использует платформу BCI от Synchron.

Мозговой имплант получил ИИ от OpenAI

Напомним, американская нейротехнологическая компания Neuralink, основанная Илоном Маском, ищет новых пациентов для вживления в мозг чипа, позволяющего управлять компьютером при помощи мысли.

В свою очередь китайские ученые из Университета Цинхуа разработали и уже вживили первому пациенту беспроводной имплантат с интерфейсом мозг-компьютер, менее инвазивный, чем чип Neuralink Илона Маска.