Безопаснее Neuralink. Китайский мозговой чип NEO вживили первому человеку: как работает

Технология китайских ученых тоже способна помочь парализованным и другим больным. Но при этом имплант не нарушает целостность тканей мозга.

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Китайские ученые из Университета Цинхуа разработали беспроводной имплантат с интерфейсом мозг-компьютер, менее инвазивный, чем чип Neuralink Илона Маска. Он уже помогает первому пациенту, об этом сообщает издание South China Morning Post.

Университет Цинхуа в Пекине объявил, что устройство, созданное его исследовательской группой, достигло значительного прогресса в реабилитации пациента, который получил имплант 24 октября. Это часть клинического испытания на людях, которое было зарегистрировано как в стране, так и за рубежом. Устройство должно пройти дальнейшее исследование, прежде чем оно получит одобрение для клинического использования.

По данным университета, имплантат китайской команды под названием Neural Electronic Opportunity (NEO) позволил пациенту с квадриплегией выполнять движения руками с помощью носимого протеза. Чип передает сигналы от мозга без риска повредить нейроны.

Имплантаты BCI обладают способностью "помогать лицам с серьезными ограниченными возможностями в общении и активной реабилитации", говорится в пресс-релизе университета Цинхуа. Они имеют шанс помочь пациентам с травмами спинного мозга и с такими заболеваниями, как эпилепсия или боковой амиотрофический склероз.

Малоинвазивный имплантат размером с две монеты и предназначен для установки в череп. У него нет батарей, поскольку он питается удаленно с помощью беспроводной сети ближнего поля через высокочастотную антенну. Система NEO не имплантируется непосредственно в нервную ткань. Вместо этого его электроды помещают в эпидуральное пространство между мозгом и черепом.

Электроды воспринимают нервные сигналы и отправляют их по беспроводной связи на внешний приемник, прикрепленный к коже головы. Затем сигнал расшифровывается телефоном или компьютером.

Система NEO прошла клинические испытания на свиньях, и по словам ученых, способна устанавливать стабильную долговременную запись нервных сигналов, сохраняя нейроны коры головного мозга нетронутыми. Эти нервные клетки во внешнем слое мозга отвечают за основные функции, такие как память или обучение.

Интерфейс мозг-компьютер работает с помощью сигналов мозга обезьяны

В начале 2023 года, после 10 лет разработки импланта, команда получила разрешение на проведение своего первого исследования на людях. Первый пациент с NEO получил травму спинного мозга 14 лет назад в результате автомобильной аварии, в результате чего у него парализованы все конечности. Всего за три месяца реабилитации дома он смог схватить бутылку с помощью протеза руки.

"С помощью алгоритма машинного обучения пациент может самостоятельно есть и пить", — сообщили в университете.

В декабре команда, разработавшая имплантат, вместе с медицинскими работниками пекинской больницы Сюаньу и больницы Тяньтань имплантировала еще одно устройство NEO второму пациенту, который сейчас проходит реабилитацию.

"Следующим этапом исследования является разработка нового протокола активной реабилитации с помощью BCI для ускорения роста нейронов на месте поврежденных сегментов спинного мозга", — сообщили в университете.

На этой неделе компания Neuralink, которая принадлежит Илону Маску, объявила о первом вживлении своего чипа в мозг человека — операцию выполняет специальный хирургический робот. Имплантат Neuralink отличается от системы NEO тем, что имеет ультратонкие электроды, которые входят в контакт с нейронами мозга и проникают не дальше чем на 2 мм.

Ранее сообщалось, что во время предыдущих экспериментов Neuralink с животными подопытные обезьяны пострадали. Некоторые из них умерли, испытывая перед этим сильные страдания.