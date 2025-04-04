Вспомнить собственное появление на свет: ученые говорят, что младенцы все запоминают

Ученые выяснили, что младенцы могут кодировать и вызывать в памяти воспоминания, даже если мы не можем получить доступ к этой информации в более позднем возрасте. Открытие бросает вызов такому устоявшемуся понятию, как "детская амнезия".

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Об этом сообщает SciTechDaily.

Исследователи выяснили, что когда гиппокамп младенцев более активен, существует высокая вероятность того, что они вспомнят увиденное. Открытие опровергает такое понятие, как "детская амнезия" и поднимает вопрос о том, могут ли наши детские воспоминания быть спрятаны глубоко в нашем мозге?

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В ранние годы люди узнают невероятно много, но взрослея, нам становится все труднее вспомнить конкретные события из детства. Ранее считалось, что гиппокамп, который отвечает в мозге за память, развивается в раннем возрасте и не способен хранить информацию в младенчестве. Но ученые из Йельского университета усомнились в этом.

Они показывали младенцам новые изображения, а затем проверяли их реакцию. Так ученые выяснили, что когда гиппокамп младенца находился в более активном состоянии при взгляде на картинку, ребенок с большей вероятностью узнавал ее позже.

Такие результаты говорят о том, что воспоминания могут кодироваться в мозге в самом раннем младенчестве. Далее ученые собираются выяснить, что происходит с этими ранними воспоминаниями с течением времени.

"Отличительной чертой этих типов воспоминаний, которые мы называем эпизодическими воспоминаниями, является то, что вы можете описать их другим, но это не имеет значения, когда вы имеете дело с довербальными младенцами", — говорит автор исследования, профессор психологии на факультете искусств и наук Йельского университета Ник Терк-Браун.

В ходе эксперимента ученые показывали младенцам в возрасте от 4 месяцев до 2 лет снимки нового лица, объекта или сцены. После того как младенцы увидели несколько других изображений, исследователи показывали им ранее виденное изображение рядом с новым.

"Когда младенцы видят что-то впервые, логично предположить, что они будут смотреть на снимок дольше, когда его увидят во второй раз. Так что в этом задании, если младенец смотрит на ранее увиденное изображение больше, чем на новое рядом с ним, это можно интерпретировать как то, что младенец распознает его как знакомое", — говорит Терк-Браун.

С помощью МРТ ученые оценили, связана ли активность гиппокампа с силой воспоминаний младенца. Они обнаружили, что чем выше активность гиппокампа, когда младенец смотрит на новое изображение, тем дольше младенец смотрит на него, когда оно появляется снова позже.

Эти результаты были верны для всей выборки из 26 младенцев, но они были наиболее сильны среди тех, кто старше 12 месяцев (половина группы выборки). Этот эффект возраста ведет к более полной теории того, как гиппокамп развивается для поддержки обучения и памяти.

Напомним, выяснилось, что мозг по-особенному хранит воспоминания. Результаты исследования помогут ученым понять, как помочь людям получить доступ к воспоминаниям, которые они считали навсегда утраченными.