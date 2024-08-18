Память можно изменить и восстановить: выяснилось, что мозг по-особенному хранит воспоминания

Результаты исследования помогут ученым понять, как помочь людям получить доступ к воспоминаниям, которые они считали навсегда утраченными.

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Новое исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что мозг использует три разных набора нейронов для хранения одного воспоминания, как и компьютерная система со встроенным резервированием информации. Это открытие может однажды помочь смягчить болезненные воспоминания у людей, перенесших травмирующее событие. Также это может помочь людям получить доступ у утраченным воспоминаниям, пишет New Atlas.

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Ученые изучили мозг мышей и смогли наблюдать, что происходит, когда формируется новое воспоминание. Хотя исследование проводилось на мышах, их мозг части используют как аналогию мозга человека, ведь 75% разных клеток в мозге грызунов и людей совпадают. Благодаря новому исследованию ученые смогли глубже изучить, как формируются и используются воспоминания.

Авторы обнаружили, что мозг мышей при сохранении воспоминаний активирует три разных набора нейронов. Ранние нейроны возникают первыми у плода, поздние нейроны возникают на последних стадия эволюции плода, но между ними возникают средние нейроны, которые формируются между ранними и поздними.

Исследование показало, что когда новое воспоминание сохраняется в ранних нейронах, его изначально трудно восстановить, но со временем оно становится сильнее.

Копия воспоминания, которая сохраняется в поздних нейронах изначально является очень сильной, но со временем становится недоступной для мозга. В средних нейронах копия памяти показала более высокую степень стабильности, чем в любой из других групп нейронов.

По словам ученых, мозг сталкивается с некоторыми проблемами, которые касаются памяти. С одной стороны, он должен помнить, что произошло в прошлом, чтобы помочь осмыслить мир, в котором мы живем. С другой стороны, мозг должен адаптироваться к изменениям, которые происходят вокруг, и это должны делать воспоминания. Это позволяет человеку делать правильный выбор относительно своего будущего.

Ученые считают, что результаты их исследования могут помочь в лечении людей, которые пострадали от травмирующего события. Авторы считают, что воспоминания можно менять.

Например, если воспоминание свежее, то есть активируются поздние нейроны, его можно изменить еще до того, как будет создана копия для средних и ранних нейронов, чтобы они хранили информацию.

Но после того, как поздние нейроны активируются и воспоминание сохраняется там, его становится труднее изменять. По сути, чем дольше воспоминание хранится в мозге, тем труднее его изменить.

По словам ученых, то, насколько динамично воспоминания хранятся в мозге, является доказательством пластичности мозга, которая лежит в основе огромного объема памяти.

Понимание пластичности мозга поможет однажды понять, как помочь людям получить доступ к воспоминаниям, которые они считали утраченными навсегда или заглушить болезненные воспоминания, говорят ученые.

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