Загадочная болезнь дала ответы: ученые открыли новый способ лечения аутоиммунных заболеваний

Необычная болезнь девушки, при которой лечение привычными методами не давало никакого эффекта заставила ученых внимательно изучить ее организм. Поиск источника проблем неожиданно для них стал потенциальным шансом вылечить болезни, поражающие миллиарды людей.

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Недавнее исследование, проведенное под руководством Йельского университета, открыло для ученых многообещающие перспективы в лечении аутоиммунных заболеваний, начиная с необычного медицинского случая, который сперва озадачил врачей. Молодая девушка, страдавшая от необычных аномалий клеток крови, проблем с дыханием и рецидивирующих инфекций из-за низкого уровня антител, лечилась кортикостероидами и заместительной терапией иммуноглобулинами, без какого либо эффекта, в результате чего ученые решили более подробно изучить ее осложнения, пишет Yale School of Medicine.

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Несмотря на предпринятые меры лечения, состояние девушки оставалось неизменным, что побудило группу специалистов под руководством доктора Кэрри Лукас, доцента иммунобиологии Йельской школы медицины, продолжить исследования. Лаборатория Лукас занимается детьми с редкими иммунными расстройствами, вызванными мутациями одного гена, и стремится разгадать сложные аспекты иммунологии человека.

Благодаря секвенированию генома команда выявила мутации, влияющие на фосфатидилинозитол 3-киназу-гамма (PI3Kγ), важнейшую сигнальную молекулу в иммунных клетках. Было установлено, что эти мутации нарушают работу иммунной системы, вызывая повреждение кишечника и легких пациентки, а также снижая уровень антител.

Это открытие, первоначально опубликованное в журнале Nature Communications в 2019 году, послужило толчком для более глубокого изучения роли PI3Kγ в иммунном ответе, в частности его влияния на способность В-клеток вырабатывать антитела. Исследование показало, что PI3Kγ необходим для дифференцировки В-клеток в антителосекретирующие клетки — процесс, необходимый для надежного иммунного ответа. Осознав это, ученые предположили, что блокирование PI3Kγ потенциально может помочь в лечении аутоиммунных заболеваний, характеризующихся чрезмерной выработкой антител. Эта гипотеза была подтверждена экспериментами с использованием генетически модифицированных мышей, у которых при удалении PI3Kγ наблюдался аналогичный иммунодефицит, зеркально отражающий состояние пациента.

Дальнейшие исследования, проведенные в сотрудничестве с доктором Нилом Д. Ромбергом из Детской больницы Филадельфии, использовали органоидные модели человеческой миндалины для тестирования ингибиторов PI3Kγ. Результаты оказались многообещающими и показали, что эти ингибиторы могут эффективно блокировать превращение В-клеток в антителосекретирующие клетки, предлагая потенциально новый терапевтический путь для лечения аутоиммунных заболеваний у миллионов людей.

Это исследование, последние результаты которого были опубликованы в журнале Nature Immunology, указывает на важность изучения редких генетических расстройств, которые могут дать значительное представление о распространенных медицинских заболеваниях и подсказать способы их лечения. В будущем Лукас и ее команда планируют продолжить изучение ингибиторов PI3Kγ в доклинических моделях аутоиммунитета. Это исследование не просто открыло им фундаментальные процессы дифференцировки иммунных клеток, но и проложило потенциальный путь к новым методам лечения, которые могут улучшить жизни людей, ежедневно сталкивающихся с этими изнурительными осложнениями.

Ранее Фокус писал о том, что по утверждению ученых, популярный метод выработки иммунитета неэффективен. Новое исследование ставит под сомнение укоренившуюся теорию о том, что наш организм способен вырабатывать иммунитет подвергаясь частому воздействию малого количества микробов.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новаторское исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

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