Будут богаче и умнее: дети, выросшие без братьев и сестер, психически здоровее, — исследование

Вопреки распространенным стереотипам, дети, выросшие без братьев и сестер, могут быть не только психически здоровее, но и умнее, счастливее и креативнее.

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Об этом говорится в исследовании группы китайских ученых, опубликовавшая на этой неделе исследование в журнале Nature Human Behavior.

Специалисты проанализировали данные более 7 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, среди которых были как единственные дети, так и те, кто вырос с сиблингами. В рамках работы проводилось не только анкетирование и поведенческая оценка, но и МРТ мозга участников. Целью было изучение различий в структуре серого и белого вещества — тканей, отвечающих за мышление, память и обработку информации.

Результаты оказались неожиданными: единственные дети показали лучшие показатели психического здоровья, более развитую память и превосходные языковые способности. Кроме того, они оказались менее импульсивными, реже стремились к внешнему одобрению и чаще демонстрировали высокий уровень удовлетворенности жизнью, открытость и креативность.

По мнению исследователей, такой эффект может быть связан с тем, что единственные дети получают больше родительского внимания и ресурсов — как эмоциональных, так и материальных. Это, в свою очередь, создает прочную основу для интеллектуального развития, психологического благополучия и зрелого социального поведения.

При этом авторы подчеркивают: исследование не учитывало некоторые внешние факторы, такие как роль сверстников и расширенной семьи в жизни ребенка, а также причины, по которым в семье мог быть только один ребенок — например, экономические трудности, проблемы с зачатием или позднее родительство.

Тем не менее, сделанные выводы заставляют по-новому взглянуть на традиционные представления о роли братьев и сестер в детском развитии — и дают повод пересмотреть устоявшиеся мифы о "трудных" единственных детях.

Ранее Фокус писал о том, что физические нагрузки в выходные равноценны неделе занятия спортом. Новое исследование переворачивает нормы фитнеса с ног на голову, ставя интенсивные тренировки в выходной в один ряд с теми, кто ежедневно занимается спортом для сохранения здоровья сердца.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

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