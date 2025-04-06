Будуть багатшими і розумнішими: діти, які виросли без братів і сестер, психічно здоровіші, — дослідження

Всупереч поширеним стереотипам, діти, які виросли без братів і сестер, можуть бути не тільки психічно здоровішими, а й розумнішими, щасливішими та креативнішими.

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Про це йдеться в дослідженні групи китайських учених, яка опублікувала цього тижня дослідження в журналі Nature Human Behavior.

Фахівці проаналізували дані понад 7 тисяч молодих людей у віці від 18 до 30 років, серед яких були як єдині діти, так і ті, хто виріс із сиблінгами. У рамках роботи проводилося не тільки анкетування та поведінкова оцінка, а й МРТ мозку учасників. Метою було вивчення відмінностей у структурі сірої та білої речовини — тканин, що відповідають за мислення, пам'ять і обробку інформації.

Результати виявилися несподіваними: єдині діти показали кращі показники психічного здоров'я, більш розвинену пам'ять і чудові мовні здібності. Крім того, вони виявилися менш імпульсивними, рідше прагнули зовнішнього схвалення і частіше демонстрували високий рівень задоволеності життям, відкритість і креативність.

На думку дослідників, такий ефект може бути пов'язаний з тим, що єдині діти отримують більше батьківської уваги та ресурсів — як емоційних, так і матеріальних. Це, своєю чергою, створює міцне підґрунтя для інтелектуального розвитку, психологічного благополуччя та зрілої соціальної поведінки.

Водночас автори підкреслюють: дослідження не враховувало деяких зовнішніх чинників, таких як роль однолітків і розширеної сім'ї в житті дитини, а також причини, через які в сім'ї могла бути тільки одна дитина — наприклад, економічні труднощі, проблеми із зачаттям або пізнє батьківство.

Проте зроблені висновки змушують по-новому поглянути на традиційні уявлення про роль братів і сестер у дитячому розвитку — і дають привід переглянути усталені міфи про "важких" єдиних дітей.

Раніше Фокус писав про те, що фізичні навантаження у вихідні рівноцінні тижню заняття спортом. Нове дослідження перевертає норми фітнесу з ніг на голову, ставлячи інтенсивні тренування у вихідний в один ряд з тими, хто щодня займається спортом для збереження здоров'я серця.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.