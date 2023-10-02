Плацебо Наполеона: ученые выяснили, что популярный метод выработки иммунитета неэффективен

Новое исследование ставит под сомнение укоренившуюся теорию о том, что наш организм способен вырабатывать иммунитет подвергаясь частому воздействию малого количества микробов.

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В течение многих лет мы слышим о "гигиенической гипотезе". Ее логика проста: Если с ранних лет подвергать организм воздействию микробов, то можно получить более сильную иммунную систему, которая не будет слишком остро реагировать на аллергены, такие как пыльца растений или некоторые продукты питания. Однако новое исследование, проведенное в шведском Каролинском институте, подвергло данное утверждение сомнению, пишет Newswise.

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Исследователи решили сравнить две группы мышей: диких, регулярно подвергающихся воздействию микробов, и обычных лабораторных, выращенных в гораздо более стерильных условиях. Результаты показали, что мыши, которые с рождения подвергались воздействию большого количества инфекционных источников, подобно диким мышам, не обязательно имеют более низкий риск развития аллергии. Более того, они могут быть подвержены аллергическим реакциям в той же, если не в большей степени, что и "чистые" мыши, выращенные в лабораториях.

Когда обе группы подвергались воздействию аллергенов, у диких мышей наблюдались явные признаки аллергической реакции. При этом не было обнаружено никаких убедительных доказательств того, что у них аллергическая реакция была менее выражена или что поведение их иммунных клеток изменилось.

Джонатан Кокет, один из основных авторов исследования, сказал: "Этот результат был неожиданным. Он напоминает нам о том, что связь между воздействием микробов и аллергией не так проста, как мы могли предполагать".

Дикие мыши, будучи генетически такими же, как и лабораторные, живут в более естественных условиях, что подвергает их воздействию более широкого спектра микробов. Кокет считает, что иммунная система этих диких мышей может быть более похожа на иммунную систему человека, и их изучение может помочь нам лучше понять, как наш организм реагирует на вторжение внешних микробов.

Некоторые методы лечения воспалительных заболеваний, например аллергии, предполагают намеренное заражение пациентов инфекциями. Например, в научном мире часто говорят о применении червей или трансплантации фекалий в качестве метода борьбы с определенными болезнями. Даже новорожденным, родившимся в результате кесарева сечения, иногда давали бактериальные добавки в надежде укрепить их здоровье.

Однако данное исследование показывает, что широкое воздействие различных микроорганизмов, возможно, не является той волшебной пилюлей, на которую мы рассчитывали в борьбе с аллергией и воспалениями. Сюзанна Найлен, другой автор исследования, подчеркнула, что изучение взаимосвязи между инфекциями, микробами и здоровьем является жизненно важным, но все еще находится на ранней стадии. "Это напоминание о том, что мы не должны делать поспешных выводов о пользе воздействия микроорганизмов, не изучая их взаимодействие с нами в долгосрочной и более обширной перспективе", — говорит она.

Хотя очевидно, что микробы, как помощники, так и вредители, играют важнейшую роль в нашей жизни, то, как они взаимодействуют с нашей иммунной системой и аллергической реакцией, является важным фактором определения их потенциальной пользы в укреплении нашего иммунитета. Данное исследование является шагом вперед в понимании этой взаимосвязи, что открывает путь к более совершенным и эффективным методам лечения в будущем, без долгосрочных скрытых рисков для нашего организма.

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