Люди моют своих котов неправильно, делая одну ошибку: как часто нужно их купать (видео)

Домашних питомцев необходимо купать, однако частота купания зависит от типа животного. В частности, коты моются сами, вылизывая свою шерсть. Поэтому купать их нужно не чаще 1-2 раз в год.

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Об этом рассказал ветеринар Амир Анвари в своем видео в TikTok.

В ролике он объяснил, что в отличие от собак коты "не нуждаются в регулярных ваннах". Поэтому купать их достаточно 1-2 раза в год.

По словам ветеринара, не стоит купать котов слишком часто, поскольку это "смывает жир с кожи". При этом для ухода за их шерстью животных стоит регулярно расчесывать.

Ведущая благотворительная организация Великобритании по защите котов Cats Protection добавляет, что эти животные очень опрятные и хорошо ухаживают сами за собой. Они вылизывают свою шерсть языком, удаляя грязь и мусор.

А вот регулярное купание может лишить ее шерсть натуральных масел, которые необходимы для поддержания здоровья кожи. Купание также является стрессовым опытом для большинства кошек, поскольку они не любят воду.

Там отметили, что для безопасного купания котов на дно ванной или раковины следует положить полотенце — это позволит предотвратить скольжение. Вода должна быть теплой и достигать не выше "уровня ног". Не стоит погружать кошку в воду полностью. Для купания следует использовать специальный шампунь.

Необходимо поставить кошку в воду и нанести шампунь на шерсть. После этого следует натереть ее губкой и высушить животное.

В целом в компании добавили, что стоит уделять внимание расчесыванию шерсти. Длинношерстным стоит проводить эту процедуру ежедневно, а вот короткошерстным — раз в неделю.

Коты любят вылизывать пластиковые пакеты. Ранее ученые называли причины такого поведения.

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