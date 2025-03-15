Настоящие богатыри: топ-10 кошек с крепким здоровьем

Каждая из этих пород зарекомендовала себя как сильная и выносливая, однако это не значит что животные никогда не могут заболеть. Чтобы минимизировать риски, важно обеспечить для них хороший уход.

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Решив завести котенка в доме, многие потенциальные владельцы животных долго раздумывают над тем, какую из пород выбрать. Их интересует не только характеристика животного с точки зрения физической формы, но и его нрав, повадки, потенциальные риски. И самое главное – люди хотят, чтобы животное было здоровым, и от породы это зависит в значительной мере. Ресурс PetMD назвал 10 пород кошек, которые могут похвастаться отменным здоровьем, если обеспечить им надлежащий уход, регулярные осмотры у ветеринара, физическую активность и правильное питание. Отметим, что даже представители этих пород не застрахованы от ряда болезней.

Балинезийская кошка

Балинезийские кошки – общительные, умные и активные компаньоны со средней продолжительностью жизни намного больше 15 лет, потенциально до 18–22 лет. Они известны своей мягкой шерстью, большими ушами, голубыми глазами и колор-пойнтовым рисунком. Хотя они в целом здоровы, животные могут быть подвержены генетическим заболеваниям сердца и печени. У балинезийских кошек также может развиться прогрессирующая атрофия сетчатки, способная спровоцировать снижение зрения или слепоту. Иногда их голубые глаза могут выглядеть косоглазыми, это состояние называется страбизмом.

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Бомбейская кошка

Бомбейские кошки – экстраверты и ласковые, и им нравится быть частью семьи. У них гладкая черная шерсть, которая делает их похожими на мини-пантеру. Эти кошки могут жить до 20 лет, но будьте осторожны, выбирая надежного заводчика, так как у некоторых бомбейских кошек могут возникнуть проблемы с пазухами, если у них менее вытянутая морда. Они, как правило, здоровы, но тщательное наблюдение за их рационом и весом имеет решающее значение, так как бомбейские кошки любят поесть и склонны к полноте. Эти ловкие альпинисты должны иметь доступ к многоуровневым кошачьим деревьям.

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Британская короткошерстная

Британские короткошерстные – спокойные, тихие и покладистые кошки, продолжительность жизни которых составляет 14–20 лет. Они становятся отличными домашними питомцами и имеют густую шерсть, которую нужно регулярно расчесывать, чтобы предотвратить спутывание. Будьте внимательны к набору веса, так как они могут быть склонны к ожирению. Поддержание сбалансированной диеты и режима упражнений имеет важное значение для поддержания их в отличной форме.

Некоторые британские короткошерстные кошки подвержены повышенному риску развития гипертрофической кардиомиопатии (утолщение мышечных стенок сердца), поликистозной болезни почек и гипертиреоза, поэтому необходимы регулярные ветеринарные осмотры и анализы крови.

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Гавана браун

Кошки породы гавана браун дружелюбны, умны и известны своим гладким и элегантным внешним видом. У них короткая шерсть, требующая минимального ухода. Их физическое здоровье крепкое, и они могут жить до 15 лет. Как и многие другие кошки, гавана браун подвержены риску набора веса и ожирения, поэтому важно контролировать их рацион и вес. Это активные и игривые кошки, которые любят внимание со стороны членов семьи. Регулярные игры и социальные взаимодействия необходимы для обеспечения их благополучия.

Лаперм

Кошки породы лаперм ласковые и преданные, большинство из них любят физический контакт. Их продолжительность жизни составляет 10–15 лет. Отличительной чертой является их кудрявый мех, за которым может потребоваться дополнительный уход, по крайней мере, еженедельное расчесывание, чтобы предотвратить спутывание и проблемы с кожей. Будучи спокойными и покладистыми, кошки породы лаперм могут адаптироваться ко многим условиям, но для их счастья необходима умственная стимуляция посредством игр, интерактивных игрушек и дрессировки.

Нибелунг

Нибелунг – редкая порода кошек, известная своей яркой, средней длины, мягкой голубой шерстью. Это кроткие, покладистые и преданные кошки, продолжительность жизни которых составляет более 16 лет. Нибелунги любят стабильность и предпочитают спокойную обстановку, поэтому они хорошо подходят для взрослых и пожилых людей. Регулярные осмотры у ветеринара важны для раннего решения проблем со здоровьем, поскольку их мягкий характер может хорошо скрывать признаки болезни. Хотя они в целом здоровы, следите за заболеваниями сердца и почек.

Рэгдолл

Рэгдоллы – спокойные, нежные и ласковые кошки, которые формируют прочные связи со своими человеческими спутниками. Их пушистая, роскошная шерсть требует регулярного ухода, чтобы предотвратить спутывание, и они могут жить около 15–17 лет. Поддержание физической и умственной стимуляции игривой и любознательной кошки рэгдолл посредством игр и общения важны для ее благополучия. Регулярные осмотры ветеринара имеют решающее значение для здоровья этой породы, так как они могут быть склонны к определенным генетическим проблемам, включая гипертрофическую кардиомиопатию (утолщение сердечной мышцы), аллергию на окружающую среду и пищевые продукты, а также камни в мочевом пузыре.

Русская голубая

Русские голубые кошки известны своим тихим и сдержанным характером и имеют среднюю продолжительность жизни 15–20 лет. Они прекрасно себя чувствуют в спокойной обстановке и за ними легко ухаживать благодаря их короткой шерсти. Эти кошки, как правило, здоровы, но они могут быть чувствительны к стрессу. У русских голубых кошек ниже вероятность развития распространенных генетических заболеваний, но они могут быть подвержены немного более высокому риску развития камней в мочевом пузыре, чем другие породы.

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Сиамская кошка

Сиамские кошки умны, игривы и любопытны. Они живут 15-20 лет. Эти животные общительны и разговорчивы, любят быть в центре внимания. Как и балийские кошки, сиамские кошки могут казаться косоглазыми.

Регулярные осмотры у ветеринара необходимы для поддержания их общего благополучия и решения вопросов со здоровьем, таких как проблемы с зубами, астма и дегенерация сетчатки, которая может привести к слепоте. Сиамские кошки также склонны к развитию пикацизма (ненормальное желание глотать несъедобные предметы) и сосанию шерсти, оба из которых могут привести к опасной кишечной непроходимости.

Сибирская кошка

Сибирские кошки дружелюбны и игривы, что делает их прекрасными домашними питомцами с ожидаемой продолжительностью жизни 10–18 лет. У них полудлинная шерсть, которая, несмотря на то, что состоит из трех типов меха, на удивление неприхотлива в уходе. Но во время весенней и осенней линьки требуется немного больше усилий по уходу.

Из-за своей авантюрной натуры и любви к лазанию сибирские кошки могут быть более подвержены травмам, чем другие породы, поэтому позаботьтесь о том, чтобы закрепить полки и заблокировать доступ к потенциально опасным высотам.

Фото: Хвост Ньюс

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