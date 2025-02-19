Наказали хозяйку: женщина показала, что случится, если забыть накормить кошек (видео)

Изабелла рассказала, что перед сном забыла наполнить миску с едой. В ответ кошки решили ей "отомстить", а видео с их проделками быстро стало вирусным.

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Владельцы домашних животных нередко сравнивают себя с родителями, поскольку их питомцы требуют внимания и строгого соблюдения режима. Недавний случай с пользовательницей TikTok Изабеллой (@isabellarenaise) подтвердил, что кошки не "прощают" нарушений графика кормления.

Женщина поделилась видео, которое стало вирусным, набрав более 751 тысяч просмотров. На кадрах видно, как три ее кошки сидят у лестницы, окруженные клочьями разорванной туалетной бумаги. Их возмущение объясняется просто: хозяйка не пополнила миску с едой перед сном.

В тексте к видео Изабелла написала: "Я не пополнила их миску с едой перед сном, и вот такое наказание". В шутливом тоне она также добавила: "Иногда вы мне не нравитесь, ребята", а в подписи к ролику отметила: "Не дай Бог мне проспать в субботу".

Как отмечает VCA Animal Hospital, кошки привыкают к установленному графику кормления. Их организм адаптируется к потреблению пищи в одно и то же время, и уже через 8-10 часов после последнего приема пищи желудок начинает подавать сигналы голода. Именно поэтому рекомендуется кормить кошек хотя бы дважды в день.

Кошки, несмотря на сытость, могут просить еду или даже пытаться "украсть" ее из тарелки хозяина. Согласно рекомендациям ветеринаров, их рацион обязательно должен включать мясо, так как они не могут самостоятельно вырабатывать таурин — незаменимую аминокислоту, необходимую для их здоровья. Однако эксперты не рекомендуют оставлять еду в свободном доступе, так как это может привести к проблемам с весом.

Хозяйка не пополнила миску с едой перед сном Фото: TikTok

Пользователи соцсетей активно обсуждали проделки кошек и делились своими историями.

"Они сказали, что любят, чтобы их миска была полной", "Они хотят убедиться, что вы видите их месть", "Да, кошки злопамятны. Не переходите им дорогу", "Они говорят, что кожа да кости. Корми их или страдай", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что супруги воссоединились с собакой спустя 7 лет после ее похищения. В 2017 году Рита и Филипп Поттер потеряли свою любимую собаку по кличке Дейзи. По словам свидетелей, злоумышленники схватили домашнее животное во время прогулки на заднем дворе, посадили его в авто и скрылись.

Также стало известно, что мужчина приютил бездомного котенка, но он оказался совсем другим животным. Видео со спасением крошечного существа собрало более 38,1 миллиона просмотров, превратившись в настоящий интернет-хит. Пользователи соцсетей не могли поверить своим глазам.