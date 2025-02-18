Произошло чудо: супруги воссоединились с собакой спустя 7 лет после ее похищения (фото)

В 2017 году Рита и Филипп Поттер потеряли свою любимую собаку по кличке Дейзи. По словам свидетелей, злоумышленники схватили домашнее животное во время прогулки на заднем дворе, посадили его в авто и скрылись.

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Супруги Рита и Филипп Поттер из Великобритании снова встретились со своей собакой Дейзи, которая пропала в 2017 году. Об этом пишет BBC News.

Лабрадор по кличке Дейзи был похищен злоумышленниками прямо с заднего двора дома британской семьи. Очевидцы рассказывали, что преступники посадили собаку в машину и скрылись. Пара сразу же обратилась в полицию, но след злоумышленников так и не удалось отыскать. Надежда найти любимого питомца не покидала семью, но годы шли, и о Дейзи ничего не было слышно.

Однако спустя семь лет чудо все же произошло. Дейзи нашли на расстоянии 322 километров от дома Поттеров. Ее случайно обнаружила сотрудница Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Пес находился в тяжелом состоянии: его шерсть была грязной и свалявшейся, обнаружились опухоли в районе молочных желез, а тазобедренный сустав оказался вывихнутым.

Рита и Филипп признались, что никогда не переставали надеяться на возвращение Дейзи Фото: RSPCA

Человек, называвший себя хозяином Дейзи, признался, что владел собакой лишь несколько лет, и согласился передать ее под опеку зоозащитников. После осмотра ветеринары отсканировали чип животного и выяснили, что собака числилась в базе как украденная. Они немедленно связались с Поттерами и сообщили им радостную новость.

Рита и Филипп признались, что никогда не переставали надеяться на возвращение Дейзи. Каждый день они смотрели на ее фотографию, стоящую на камине, и мечтали снова увидеть свою собаку.

"Мы понимаем, что она уже в преклонном возрасте и имеет проблемы со здоровьем, но сколько бы времени ей ни осталось, она будет окружена нашей любовью и заботой", — поделились супруги.

По предположению полиции, Дейзи использовали для разведения породистых щенков. Подобные случаи в Великобритании происходят нередко: преступники похищают домашних животных, содержат их в ужасных условиях и эксплуатируют для получения потомства, после чего продают щенков.

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