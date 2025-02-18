Сталося диво: подружжя возз'єдналося із собакою через 7 років після її викрадення (фото)

У 2017 році Ріта і Філіп Поттер втратили свого улюбленого собаку на прізвисько Дейзі. За словами свідків, зловмисники схопили домашню тварину під час прогулянки на задньому дворі, посадили її в авто і зникли.

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Подружжя Рита і Філіп Поттер з Великої Британії знову зустрілося зі своїм собакою Дейзі, яка зникла у 2017 році. Про це пише BBC News.

Лабрадор на прізвисько Дейзі був викрадений зловмисниками прямо із заднього двору будинку британської сім'ї. Очевидці розповідали, що злочинці посадили собаку в машину і зникли. Пара одразу ж звернулася в поліцію, але слід зловмисників так і не вдалося відшукати. Надія знайти улюбленого улюбленця не полишала сім'ю, але роки йшли, і про Дейзі нічого не було чути.

Однак через сім років диво все ж сталося. Дейзі знайшли на відстані 322 кілометрів від будинку Поттерів. Її випадково виявила співробітниця Королівського товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами. Пес перебував у важкому стані: його шерсть була брудною і зваляною, виявилися пухлини в районі молочних залоз, а тазостегновий суглоб виявився вивихнутим.

Ріта і Філіп зізналися, що ніколи не переставали сподіватися на повернення Дейзі Фото: RSPCA

Чоловік, який називав себе господарем Дейзі, зізнався, що володів собакою лише кілька років, і погодився передати її під опіку зоозахисників. Після огляду ветеринари відсканували чип тварини й з'ясували, що собака значився в базі як вкрадений. Вони негайно зв'язалися з Поттерами і повідомили їм радісну новину.

Рита і Філіп зізналися, що ніколи не переставали сподіватися на повернення Дейзі. Щодня вони дивилися на її фотографію, що стоїть на каміні, і мріяли знову побачити свого собаку.

"Ми розуміємо, що вона вже в похилому віці й має проблеми зі здоров'ям, але скільки б часу їй не залишилося, вона буде оточена нашою любов'ю і турботою", — поділилося подружжя.

За припущенням поліції, Дейзі використовували для розведення породистих цуценят. Подібні випадки у Великій Британії трапляються нерідко: злочинці викрадають домашніх тварин, утримують їх у жахливих умовах і експлуатують для отримання потомства, після чого продають цуценят.

Раніше Фокус повідомляв, що в зоопарку "створили" зебр з віслюків, намагаючись залучити людей. Співробітники зоопарку запевняють, що пофарбували тварин у спробі залучити більше відвідувачів. Однак зоозахисники висловили тривогу і наполягають на посиленні нормативного контролю.

Також стало відомо, що чоловік прихистив бездомне кошеня, але воно виявилося зовсім іншою твариною. Відео з порятунком крихітної істоти зібрало понад 38,1 мільйона переглядів, перетворившись на справжній інтернет-хіт. Користувачі соцмереж не могли повірити своїм очам.