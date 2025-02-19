Покарали хазяйку: жінка показала, що трапиться, якщо забути нагодувати котів (відео)

Ізабелла розповіла, що перед сном забула наповнити миску з їжею. У відповідь кішки вирішили їй "помститися", а відео з їхніми витівками швидко стало вірусним.

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Власники домашніх тварин нерідко порівнюють себе з батьками, оскільки їхні улюбленці вимагають уваги і суворого дотримання режиму. Нещодавній випадок із користувачкою TikTok Ізабеллою (@isabellarenaise) підтвердив, що кішки не "пробачають" порушень графіка годування.

Жінка поділилася відео, яке стало вірусним, набравши понад 751 тисячу переглядів. На кадрах видно, як три її кішки сидять біля сходів, оточені клаптями розірваного туалетного паперу. Їхнє обурення пояснюється просто: господиня не поповнила миску з їжею перед сном.

У тексті до відео Ізабелла написала: "Я не поповнила їхню миску з їжею перед сном, і ось таке покарання". У жартівливому тоні вона також додала: "Іноді ви мені не подобаєтеся, хлопці", а в підписі до ролика зазначила: "Не дай Бог мені проспати в суботу".

Як зазначає VCA Animal Hospital, кішки звикають до встановленого графіку годування. Їхній організм адаптується до споживання їжі в один і той самий час, і вже через 8-10 годин після останнього прийому їжі шлунок починає подавати сигнали голоду. Саме тому рекомендується годувати кішок хоча б двічі на день.

Кішки, незважаючи на ситість, можуть просити їжу або навіть намагатися "вкрасти" її з тарілки господаря. Згідно з рекомендаціями ветеринарів, їхній раціон обов'язково має містити м'ясо, оскільки вони не можуть самостійно виробляти таурин — незамінну амінокислоту, необхідну для їхнього здоров'я. Однак експерти не рекомендують залишати їжу у вільному доступі, оскільки це може призвести до проблем із вагою.

Господиня не поповнила миску з їжею перед сном Фото: TikTok

Користувачі соцмереж активно обговорювали витівки кішок і ділилися своїми історіями.

"Вони сказали, що люблять, щоб їхня миска була повною", "Вони хочуть переконатися, що ви бачите їхню помсту", "Так, кішки злопам'ятні. Не переходьте їм дорогу", "Вони кажуть, що шкіра та кістки. Годуй їх або страждай", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя возз'єдналося із собакою через 7 років після її викрадення. У 2017 році Ріта і Філіп Поттер втратили свою улюблену собаку на прізвисько Дейзі. За словами свідків, зловмисники схопили домашню тварину під час прогулянки на задньому дворі, посадили її в авто і зникли.

Також стало відомо, що чоловік прихистив бездомне кошеня, але воно виявилося зовсім іншою твариною. Відео з порятунком крихітної істоти зібрало понад 38,1 мільйона переглядів, перетворившись на справжній інтернет-хіт. Користувачі соцмереж не могли повірити своїм очам.