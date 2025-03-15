Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Справжні богатирі: топ-10 котів із міцним здоров'ям

російська блакитна, породи кішок, найздоровіші породи кішок
Фото: Кэт Молли | Кішка породи російська блакитна

Кожна з цих порід зарекомендувала себе як сильна і витривала, проте це не означає що тварини ніколи не можуть захворіти. Щоб мінімізувати ризики, важливо забезпечити для них хороший догляд.

Related video

Вирішивши завести кошеня в будинку, багато потенційних власників тварин довго роздумують над тим, яку з порід вибрати. Їх цікавить не тільки характеристика тварини з точки зору фізичної форми, а й її вдача, звички, потенційні ризики. І найголовніше — люди хочуть, щоб тварина була здоровою, і від породи це залежить значною мірою. Ресурс PetMD назвав 10 порід котів, які можуть похизуватися відмінним здоров'ям, якщо забезпечити їм належний догляд, регулярні огляди у ветеринара, фізичну активність і правильне харчування. Зазначимо, що навіть представники цих порід не застраховані від низки хвороб.

Балінезійська кішка

Балінезійські кішки – товариські, розумні й активні компаньйони із середньою тривалістю життя набагато більше 15 років, потенційно до 18-22 років. Вони відомі своєю м'якою шерстю, великими вухами, блакитними очима і колор-пойнтовим малюнком. Хоча вони загалом здорові, тварини можуть бути схильні до генетичних захворювань серця і печінки. У балінезійських кішок також може розвинутися прогресуюча атрофія сітківки, здатна спровокувати зниження зору або сліпоту. Іноді їхні блакитні очі можуть виглядати косоокими, цей стан називається страбізмом.

Fullscreen
Фото: Getty

Бомбейська кішка

Бомбейські кішки – екстраверти і ласкаві, і їм подобається бути частиною сім'ї. У них гладка чорна шерсть, яка робить їх схожими на міні-пантеру. Ці кішки можуть жити до 20 років, але будьте обережні, обираючи надійного заводчика, тому що у деяких бомбейських кішок можуть виникнути проблеми з пазухами, якщо у них менш витягнута морда. Вони, як правило, здорові, але ретельне спостереження за їхнім раціоном і вагою має вирішальне значення, бо бомбейські кішки люблять поїсти і схильні до повноти. Ці спритні альпіністи повинні мати доступ до багаторівневих котячих дерев.

Fullscreen
Фото: Соцсети

Британська короткошерста

Британські короткошерсті – спокійні, тихі та поступливі кішки, тривалість життя яких становить 14-20 років. Вони стають чудовими домашніми улюбленцями і мають густу шерсть, яку потрібно регулярно розчісувати, щоб запобігти сплутуванню. Будьте уважні до набору ваги, оскільки вони можуть бути схильні до ожиріння. Підтримка збалансованої дієти і режиму вправ має важливе значення для підтримки їх у відмінній формі.

Деякі британські короткошерсті кішки схильні до підвищеного ризику розвитку гіпертрофічної кардіоміопатії (потовщення м'язових стінок серця), полікістозної хвороби нирок і гіпертиреозу, тому необхідні регулярні ветеринарні огляди та аналізи крові.

Fullscreen
Фото: Google Sites

Гавана браун

Кішки породи гавана браун доброзичливі, розумні та відомі своїм гладким і елегантним зовнішнім виглядом. У них коротка шерсть, що вимагає мінімального догляду. Їхнє фізичне здоров'я міцне, і вони можуть жити до 15 років. Як і багато інших кішок, гавана браун схильні до ризику набору ваги й ожиріння, тому важливо контролювати їхній раціон і вагу. Це активні та грайливі кішки, які люблять увагу з боку членів сім'ї. Регулярні ігри та соціальні взаємодії необхідні для забезпечення їхнього благополуччя.

Fullscreen
Фото: krasivosti.pro

Лаперм

Кішки породи лаперм ласкаві та віддані, більшість із них люблять фізичний контакт. Їхня тривалість життя становить 10-15 років. Відмінною рисою є їхнє кучеряве хутро, за яким може знадобитися додатковий догляд, принаймні, щотижневе розчісування, щоб запобігти сплутуванню і проблемам зі шкірою. Будучи спокійними і поступливими, кішки породи лаперм можуть адаптуватися до багатьох умов, але для їхнього щастя необхідна розумова стимуляція за допомогою ігор, інтерактивних іграшок і дресирування.

Fullscreen
Фото: krasivosti.pro

Нібелунг

Нібелунг – рідкісна порода кішок, відома своєю яскравою, середньої довжини, м'якою блакитною шерстю. Це лагідні, поступливі та віддані кішки, тривалість життя яких становить понад 16 років. Нібелунги люблять стабільність і віддають перевагу спокійній обстановці, тому вони добре підходять для дорослих і літніх людей. Регулярні огляди у ветеринара важливі для раннього вирішення проблем зі здоров'ям, оскільки їхній м'який характер може добре приховувати ознаки хвороби. Хоча вони загалом здорові, стежте за захворюваннями серця і нирок.

Fullscreen
Фото: shkodakiss/instagram

Регдолл

Регдоли – спокійні, ніжні та ласкаві кішки, які формують міцні зв'язки зі своїми людськими супутниками. Їхня пухнаста, розкішна шерсть потребує регулярного догляду, щоб запобігти сплутуванню, і вони можуть жити близько 15-17 років. Підтримка фізичної та розумової стимуляції грайливої і допитливої кішки регдолл за допомогою ігор і спілкування важливі для її благополуччя. Регулярні огляди ветеринара мають вирішальне значення для здоров'я цієї породи, адже вони можуть бути схильні до певних генетичних проблем, включно з гіпертрофічною кардіоміопатією (потовщення серцевого м'яза), алергією на навколишнє середовище та харчові продукти, а також камінням у сечовому міхурі.

Fullscreen
Фото: PetsTime.ru

Російська блакитна

Російські блакитні кішки відомі своїм тихим і стриманим характером і мають середню тривалість життя 15-20 років. Вони прекрасно себе почувають у спокійній обстановці і за ними легко доглядати завдяки їхній короткій шерсті. Ці кішки, як правило, здорові, але вони можуть бути чутливі до стресу. У російських блакитних кішок нижча ймовірність розвитку поширених генетичних захворювань, але вони можуть бути схильні до трохи вищого ризику розвитку каменів у сечовому міхурі, ніж інші породи.

Fullscreen
Фото: Getty Images

Сіамська кішка

Сіамські кішки розумні, грайливі та цікаві. Вони живуть 15-20 років. Ці тварини товариські та балакучі, люблять бути в центрі уваги. Як і балійські кішки, сіамські кішки можуть здаватися косоокими.

Регулярні огляди у ветеринара необхідні для підтримання їхнього загального благополуччя і вирішення питань зі здоров'ям, таких як проблеми із зубами, астма і дегенерація сітківки, яка може призвести до сліпоти. Сіамські кішки також схильні до розвитку пікацизму (ненормальне бажання ковтати неїстівні предмети) і смоктання шерсті, обидва з яких можуть призвести до небезпечної кишкової непрохідності.

Fullscreen
Фото: petsvillage.ru

Сибірська кішка

Сибірські кішки доброзичливі та грайливі, що робить їх прекрасними домашніми вихованцями з очікуваною тривалістю життя 10-18 років. У них напівдовга шерсть, яка, незважаючи на те, що складається з трьох типів хутра, напрочуд невибаглива в догляді. Але під час весняної та осінньої линьки потрібно трохи більше зусиль по догляду.

Через свою авантюрну натуру і любов до лазіння сибірські кішки можуть бути більш схильні до травм, ніж інші породи, тому подбайте про те, щоб закріпити полиці і заблокувати доступ до потенційно небезпечних висот.

Fullscreen
Фото: Хвост Ньюс

Раніше Фокус писав, що жінка показала, що трапиться, якщо забути нагодувати кішок.