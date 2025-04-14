Люди миють своїх котів неправильно, роблячи одну помилку: як часто потрібно їх купати (відео)

Домашніх вихованців необхідно купати, однак частота купання залежить від типу тварини. Зокрема, коти миються самі, вилизуючи свою шерсть. Тому купати їх потрібно не частіше 1-2 разів на рік.

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Про це розповів ветеринар Амір Анварі у своєму відео в TikTok.

У ролику він пояснив, що на відміну від собак коти "не потребують регулярних ванн". Тому купати їх достатньо 1-2 рази на рік.

За словами ветеринара, не варто купати котів занадто часто, оскільки це "змиває жир зі шкіри". При цьому для догляду за їх шерстю, тварин варто регулярно розчісувати.

Провідна благодійна організація Великої Британії із захисту котів Cats Protection додає, що ці тварини дуже охайні й добре доглядають самі за собою. Вони вилизують свою шерсть язиком, видаляючи бруд та сміття.

А от регулярне купання може позбавити її шерсть натуральних масел, які необхідні для підтримки здоров'я шкіри. Купання також є стресовим досвідом для більшості котів, оскільки вони не люблять воду.

Там зазначили, що для безпечного купання котів на дно ванної чи раковини варто покласти рушник — це дозволить запобігти ковзанню. Вода має бути теплою і сягати не вище "за рівень ніг". Не варто занурювати кішку у воду повністю. Для купання варто використовувати спеціальний шампунь.

Необхідно поставити кішку у воду та нанести шампунь на шерсть. Після цього слід натерти її губкою та висушити тварину.

Загалом в компанії додали, що варто приділяти увагу розчісуванню шерсті. Довгошерстим варто проводити цю процедуру щодня, а от короткошерстим — раз на тиждень.

Коти люблять вилизувати пластикові пакети. Раніше вчені називали причини такої поведінки.

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