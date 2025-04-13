Женщинам и мужчинам нужно завтракать по-разному: ученые выяснили причину

У мужчин и женщин разный обмен веществ, поэтому и завтраки у них должны отличаться.

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Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на исследование группы ученых из Университета Ватерлоо в Канаде.

Как отмечается в исследовании, с помощью компьютерного моделирования были созданы модели мужского и женского метаболизма, изучающие реакции на разные виды завтраков — с высоким содержанием углеводов или жиров.

Эксперимент показал, что мужской организм лучше реагирует на завтрак с высоким содержанием углеводов, то есть мужчинам лучше начать свой день с каши, тогда как для женщин оптимальным выбором будет пища с повышенным содержанием жиров, то есть омлет или тост с авокадо.

"Казалось бы, незначительные решения — например, что мы едим на завтрак — могут влиять на наше здоровье и уровень энергии", — пояснила важность правильного завтрака руководитель исследовательской группы Стефани Або.

Напомним, что исследователи изучили образ жизни жителей Лома Линда в Южной Калифорнии (США), где люди отличаются завидным долголетием. Оказалось, что одним из секретов их здоровья является привычка ежедневно начинать день с овсянки.

Ранее Фокус писал о том, какие неожиданные специи нужно добавить к завтраку, чтобы ускорить метаболизм.

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