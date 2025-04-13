Жінкам і чоловікам потрібно снідати по-різному: вчені з'ясували причину

У чоловіків і жінок різний обмін речовин, тому і сніданки у них мають відрізнятися.

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Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на дослідження групи вчених з Університету Ватерлоо в Канаді.

Як наголошується в дослідженні, за допомогою комп'ютерного моделювання було створено моделі чоловічого і жіночого метаболізму, що вивчають реакції на різні види сніданків — з високим вмістом вуглеводів або жирів.

Експеримент показав, що чоловічий організм краще реагує на сніданок із високим вмістом вуглеводів, тобто чоловікам ліпше почати свій день із каші, тоді як для жінок оптимальним вибором буде їжа з підвищеним вмістом жирів, тобто омлет або тост з авокадо.

"Здавалося б, незначні рішення — наприклад, що ми їмо на сніданок — можуть впливати на наше здоров'я і рівень енергії", — пояснила важливість правильного сніданку керівник дослідницької групи Стефані Або.

Нагадаємо, що дослідники вивчили спосіб життя жителів Лома Лінда в Південній Каліфорнії (США), де люди вирізняються завидним довголіттям. Виявилося, що одним із секретів їхнього здоров'я є звичка щодня починати день із вівсянки.

Раніше Фокус писав про те, які несподівані спеції потрібно додати до сніданку, щоб прискорити метаболізм.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.