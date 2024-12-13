Допомагає дожити до 100 років: дослідники назвали улюблену страву довгожителів

100-річна Мардж Джеттон розповіла, що починає свій ранок із шести склянок води і тарілки вівсянки. Дієтологи підтвердили, що такий сніданок сприяє зміцненню здоров'я серця і може збільшити тривалість життя.

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Дослідники вивчили спосіб життя жителів Лома Лінда, Південна Каліфорнія (США), відомого як одна з рідкісних у світі "блакитних зон" — регіонів, де люди вирізняються завидним довголіттям. Виявилося, що одним із секретів їхнього здоров'я і довголіття є звичка щодня починати день із вівсянки. Про це пише Surrey Live.

"Блакитні зони", включно з Японією, Коста-Рикою і Грецією, відомі тим, що ймовірність дожити до 100 років там у 10 разів вища, ніж у середньому по США. Попри різноманітність чинників, таких як рослинна дієта, обмеження калорій і важливість сімейних цінностей, сніданок відіграє особливу роль.

Вівсянка, яку називають "ситним суперфудом", багата поживними речовинами, антиоксидантами та фітохімікаліями, що запобігають хворобам. Дослідники звернули увагу на 100-річну мешканку Лома Лінда, Мардж Джеттон. Її день починається з раннього підйому, зарядки, шести склянок води й тарілки вівсянки, доповненої чорносливовим соком.

"Для адвентистів у Лома Лінді вівсянка стала популярним вибором для сніданку. Це цільне зерно, яке допомагає підтримувати здоров'я серця та запобігати захворюванням", — зазначають дослідники.

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Дієтологи також підтверджують корисні властивості вівсянки. Гелен Белл з Help & Advice підкреслює важливість бета-глюкану — розчинного волокна, яке знижує рівень холестерину, підтримує імунітет і захищає серце.

"Вівсянка — універсальний продукт. Додавши фрукти, горіхи або насіння, ви можете зробити її ще кориснішою", — стверджує експерт.

Такий простий сніданок може стати кроком на шляху до здорового і довгого способу життя, як у жителів "блакитних зон".

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