"Жива Барбі", яка витратила десятки тисяч на косметичні поліпшення, за 30 років майже не постаріла

Марсела Іглесіас, яка прославилася своєю схожістю з лялькою Барбі, в 47 років вразила шанувальників, опублікувавши фотографії зі своєї юності. На косметичні поліпшення вона витратила 86 тисяч фунтів стерлінгів.

Марсела Іглесіас, відома в соціальних мережах як "жива Барбі", знову привернула увагу публіки. 47-річна бізнесвумен, яка проживає в Лос-Анджелесі (США), поділилася рідкісними знімками зі своїх підліткових років, здивувавши фанатів тим, що її зовнішність практично не змінилася за 30 років. Про це пише The Mirror.

На архівних фотографіях Марселі всього 16 років, і, хоча її колір волосся відрізнявся, загальні риси залишилися практично незмінними. Користувачі соціальних мереж у захваті від того, як їй вдається зберігати таку молодість і красу.

Іглесіас відверто розповіла про те, що за її зовнішністю стоять не лише гени, а й значні зусилля. Щомісяця вона витрачає близько 780 фунтів стерлінгів на догляд: це крапельниці, вітаміни, креми та неінвазивні косметичні процедури. Крім того, вона дотримується суворої пескатаріанської дієти, уникає алкоголю і солодких напоїв, регулярно займається спортом і спить не менше восьми годин на добу.

"Коли я зустрічаю людей, яких не бачила 10-15 років, вони в шоці від того, що я виглядаю так само, а іноді навіть краще, ніж раніше. Я ніколи не шкодувала грошей на свою зовнішність і пишаюся результатом. Гравітація неминуча, але я готова боротися з її впливом", — розповіла вона.

На архівних фотографіях Марселі всього 16 років, Фото: Jam Press Марсела почала свої трансформації 12 років тому Фото: Jam Press

Марсела почала свої трансформації 12 років тому. За цей час вона пройшла безліч нехірургічних процедур, а також зробила пластику грудей, коригування шкіри, видалення целюліту та інші косметичні операції. Наразі вона планує встановити імплантати для збільшення сідниць, що оцінюються в 12 000 фунтів стерлінгів.

"Я хочу, щоб моя фігура виглядала ще більш вишуканою. Якщо я можу це собі дозволити, чому б і не зробити?" — пояснила вона.

Її 23-річний син Родріго теж надихається мамою. Кілька років тому вона подарувала йому пластику носа на Різдво.

"Він задоволений результатом, і це головне", — зазначила Марсела.

Її 23-річний син Родріго теж надихається мамою Фото: Jam Press

Іглесіас також заявила, що для неї важливо жити в місті, де косметичні процедури — це норма.

"У Лос-Анджелесі ніхто не засуджує тебе за бажання мати кращий вигляд. Так, мене можуть називати пластиковою або фальшивою, але мені все одно. Я роблю це для себе", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка, яка вважала, що виходить заміж за "лорда", загрузла в боргах перед весіллям. Меган Кларк працювала в барі на острові, коли в її життя увійшов "лорд" Берті Андервуд. За її словами, він був чарівним, добрим і турботливим, і ясно дав зрозуміти, що вона йому цікава. Однак з часом вона почала помічати підозрілі речі.

Також стало відомо, що дівчина збрехала про свій вік і вийшла заміж за старшого чоловіка. Лія познайомилася з Гері, вже будучи мамою, і почувалася набагато дорослішою за свої роки. Однак страх, що її юний вік може відлякати чоловіка, спонукав її приховати, що їй лише 18.