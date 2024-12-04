"Живая Барби", потратившая десятки тысяч на косметические улучшения, за 30 лет почти не постарела

Марсела Иглесиас, прославившаяся своей схожестью с куклой Барби, в 47 лет поразила поклонников, опубликовав фотографии из своей юности. На косметические улучшения она потратила 86 тысяч фунтов стерлингов.

Марсела Иглесиас, известная в социальных сетях как "живая Барби", снова привлекла внимание публики. 47-летняя бизнесвумен, проживающая в Лос-Анджелесе (США), поделилась редкими снимками из своих подростковых лет, удивив фанатов тем, что ее внешность практически не изменилась за 30 лет. Об этом пишет The Mirror.

На архивных фотографиях Марселе всего 16 лет, и, хотя ее цвет волос отличался, общие черты остались практически неизменными. Пользователи социальных сетей в восторге от того, как ей удается сохранять такую молодость и красоту.

Иглесиас откровенно рассказала о том, что за ее внешностью стоят не только гены, но и значительные усилия. Ежемесячно она тратит около 780 фунтов стерлингов на уход: это капельницы, витамины, кремы и неинвазивные косметические процедуры. Кроме того, она придерживается строгой пескатарианской диеты, избегает алкоголя и сладких напитков, регулярно занимается спортом и спит не менее восьми часов в сутки.

"Когда я встречаю людей, которых не видела 10–15 лет, они в шоке от того, что я выгляжу так же, а иногда даже лучше, чем раньше. Я никогда не жалела денег на свою внешность и горжусь результатом. Гравитация неизбежна, но я готова бороться с ее влиянием", — рассказала она.

На архивных фотографиях Марселе всего 16 лет, Фото: Jam Press Марсела начала свои трансформации 12 лет назад Фото: Jam Press

Марсела начала свои трансформации 12 лет назад. За это время она прошла множество нехирургических процедур, а также сделала пластику груди, корректировку кожи, удаление целлюлита и другие косметические операции. На данный момент она планирует установить имплантаты для увеличения ягодиц, оцениваемые в 12 000 фунтов стерлингов.

"Я хочу, чтобы моя фигура выглядела еще более изысканной. Если я могу это себе позволить, почему бы и не сделать?" — объяснила она.

Ее 23-летний сын Родриго тоже вдохновляется мамой. Несколько лет назад она подарила ему пластику носа на Рождество.

"Он доволен результатом, и это главное", — отметила Марсела.

Ее 23-летний сын Родриго тоже вдохновляется мамой Фото: Jam Press

Иглесиас также заявила, что для нее важно жить в городе, где косметические процедуры — это норма.

"В Лос-Анджелесе никто не осуждает тебя за желание выглядеть лучше. Да, меня могут называть пластиковой или фальшивой, но мне все равно. Я делаю это для себя", — добавила она.

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