Помогает дожить до 100 лет: исследователи назвали любимое блюдо долгожителей

100-летняя Мардж Джеттон рассказала, что начинает свое утро с шести стаканов воды и тарелки овсянки. Диетологи подтвердили, что подобный завтрак способствует укреплению здоровья сердца и может увеличить продолжительность жизни.

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Исследователи изучили образ жизни жителей Лома Линда, Южная Калифорния (США), известного как одна из редких в мире "голубых зон" — регионов, где люди отличаются завидным долголетием. Оказалось, что одним из секретов их здоровья и долголетия является привычка ежедневно начинать день с овсянки. Об этом пишет Surrey Live.

"Голубые зоны", включая Японию, Коста-Рику и Грецию, известны тем, что вероятность дожить до 100 лет там в 10 раз выше, чем в среднем по США. Несмотря на разнообразие факторов, таких как растительная диета, ограничение калорий и важность семейных ценностей, завтрак играет особую роль.

Овсянка, которую называют "сытным суперфудом", богата питательными веществами, антиоксидантами и фитохимикалиями, предотвращающими болезни. Исследователи обратили внимание на 100-летнюю жительницу Лома Линда, Мардж Джеттон. Ее день начинается с раннего подъема, зарядки, шести стаканов воды и тарелки овсянки, дополненной черносливовым соком.

"Для адвентистов в Лома Линде овсянка стала популярным выбором для завтрака. Это цельное зерно, которое помогает поддерживать здоровье сердца и предотвращать заболевания", — отмечают исследователи.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

Диетологи также подтверждают полезные свойства овсянки. Хелен Белл из Help & Advice подчеркивает важность бета-глюкана — растворимого волокна, которое снижает уровень холестерина, поддерживает иммунитет и защищает сердце.

"Овсянка — универсальный продукт. Добавив фрукты, орехи или семена, вы можете сделать ее еще полезнее", — утверждает эксперт.

Такой простой завтрак может стать шагом на пути к здоровому и долгому образу жизни, как у жителей "голубых зон".

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