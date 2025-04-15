Человечество в шаге от общения с дельфинами: сможем поговорить уже в этом году (видео)

Дельфины — одни из самых умных и коммуникабельных животных на Земле и теперь, похоже, ученые нашли способ общаться с ними. Новая большая языковая модель системы ИИ вскоре может позволить людям общаться с дельфинами — технологию планируют презентовать в ближайшие месяцы.

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Об этом пишет Popular Science.

Новая языковая модель получила название DolphinGemma, а ее сопутствующая система — Cetacean Hearing Augmentation Telemetry (CHAT). Предполагается, что языковые модели дебютируют в ближайшие месяцы после того, как ученые проведут испытания, чтобы проверить, может ли новая технология переводить и имитировать некоторые из самых сложных вокализаций млекопитающих. В случае успеха новой технологии работа ученых может стать кульминацией более четырех десятилетий работы, документирования и усилий по сохранению.

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Проект реализован учеными из проекта Wild Dolphin Project (WDP) и занял последние 40 лет. В ходе исследования команда накопила подводные аудио- и видеоматериалы, документировавшие одно сообщество атлантических пятнистых дельфинов на Багамах. В результате ученые смогли сопоставить звуки с поведенческими аспектами, например, ухаживания, уникальные имена и даже ссоры.

Отметим, что идея общения людей и китообразных существует давно, однако у ученых попросту не было достаточно продвинутых технологий, чтобы анализировать и имитировать подводные свисты, щелчки и импульсные вспышки этого вида.

Однако все изменилось с появлением больших языковых моделей (LLM). В результате ученые заинтересовались, можно ли применить те же принципы к взаимодействиям дельфинов. Чтобы проверить эту возможность, команда объединилась с Google и Технологическим институтом Джорджии, предоставив инженерам огромный, маркированный набор данных свистов, щелчков и импульсных вспышек дельфинов для использования в обучении LLM.

Результатом стала новая компьютерная модель искусственного интеллекта, которая использует ту же технологию, что управляет системами Gemini от Google. DolphinGemma разработана примерно на 400 миллионах параметров, чтобы функционировать по сути так же, как предиктивные LLM, такие, как ChatGPT, но для дельфинов.

По словам ученых, DolphinGemma получает и интерпретирует аудиовходы, а далее предсказывает вероятные последующие звуки для развлечения. Далее технология взаимодействует с системой CHAT, установленной на модифицированных смартфонах Google Pixel. Отметим, что система не предназначена для полного перевода "языка дельфинов", но помогает людям передавать и устанавливать упрощенный словарь млекопитающих.

По сути, план состоит в том, чтобы якобы научить членов сообщества атлантических пятнистых дельфинов WDP серии синтетических свистов с их любимыми объектами, такими как морская трава, саргассум и даже шарфы исследователей. Со временем эксперты надеются, что дельфины даже научатся просить желаемые предметы, когда они хотят поиграть.

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